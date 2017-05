Daniel Hernández señala al TSJE de proteger a los asesinos de su hijo Jonathan Hernández

El caso ya lleva 7 años, han pasado 3 administraciones y 5 procuradores, ninguno ha podido resolverlo. A pesar de esto, el padre de Jonathan aseguró que “por un hijo no te cansas jamás”

La Paz, Baja California Sur (BCS). Daniel Hernández Aguirre, padre de Jonathan Hernández Ascencio, joven que fue asesinado afuera del bar Las Micheladas en el malecón de La Paz, esto en el 2010, señaló al Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) de proteger a los asesinos de su hijo, así como de “lavarse las manos” al decir que éstos ya habían sido exonerados. Asimismo, pidió el apoyo de los diputados de Baja California Sur para que el Fiscal encargado del caso y el titular del Poder Judicial comparezcan.

“Hace días le entregué una petición al Congreso, a varios diputados, en donde se pudiera solicitar la comparecencia de Fiscal, y no sé si del representante del Tribunal; aquí la situación es que se hizo un trabajo de un año, con voluntad del Gobernador, con voluntad de la Procuraduría, y pues ahora vemos que el Tribunal no quiso castigar a los asesinos de mi hijo. Ahora el problema lo tenemos en el Tribunal, cuando siempre lo tuvimos con los gobiernos por las administraciones pasadas.

“Se hizo un trabajo que ya varios abogados lo checaron, y pues no, se lavó las manos el Tribunal, diciendo que ya habían sido exonerados cuando uno de ellos ni siquiera fue procesado, él estaba en Estados Unidos; entonces, en la administración pasada donde estaba Gamil Arreola como procurador, se violaron muchas leyes para que estas personas fueran exoneradas, al grado de que los liberaron a las 12 de la noche […] Para mi conocimiento ya de 7 años viendo tanta corrupción por las administraciones pasadas, yo creo que el Tribunal protegió a los asesinos de mi hijo”, dijo.

El caso ya lleva 7 años, han pasado 3 administraciones y 5 procuradores, ninguno ha podido resolverlo. A pesar de esto, el padre de Jonathan aseguró que “por un hijo no te cansas jamás”, y que seguirá buscando hasta saber quién mató al joven. “Yo creo que me voy a morir en la raya”, expresó.

“Yo creo que por un hijo no te cansas jamás, yo creo que me voy a morir en la raya, yo tengo la esperanza de que el Congreso me ayude, porque no creo que ellos tengan algún inconveniente, ellos son diputados, representantes del pueblo. Todo mundo queremos saber, no nada más yo como víctima, queremos saber quién mató a mi hijo, quiénes fueron los cómplices, quiénes son los funcionarios que han protegido”.

El señor Hernández Aguirre busca que el Congreso del Estado lo apoye en solicitar la comparecencia del Fiscal encargado del caso para que explique el trabajo realizado, así como el que “no hizo” el Tribunal. Entregó a los diputados un documento donde realizaba la solicitud: “es la última esperanza que nos queda, necesitamos el apoyo, que valoren el trabajo de la Fiscalía y que sí fueron protegidas estas personas”, señaló.

“La intención es que el Congreso nos apoye para llamar a comparecer al Fiscal y explique e trabajo que hizo y que explique el trabajo que no quiso hacer el Tribunal, protegiendo, así se menciona, a los presuntos asesinos de mi hijo. Ya tengo 2 semanas que entregué este documento y no veo mucho interés en los diputados; es la última esperanza que nos queda, necesitamos el apoyo, que valoren el trabajo de la Fiscalía y que sí fueron protegidas estas personas […] Le entregué a Morena, al PT, al PAN, al PRI, a diferente diputado, no a todos”.

Finalmente, el padre de Jonathan comentó que, tras diversos problemas que tuvo con las 2 anteriores administraciones del Ejecutivo Estatal – de Narciso Agúndez Montaño y Marcos Covarrubias Villaseñor – la actual – con Carlos Mendoza Davis – sí ha dejado trabajar en la investigación del caso, por lo tanto, se preguntó el por qué el Tribunal no quiere hacerlo.

“Si hay voluntad del Gobierno, si hay voluntad de la Procuraduría, entonces yo creo que es el tiempo de hacer las cosas, no veo el motivo por el cual el Tribunal no quiera hacerlo […] Por parte de la Fiscalía sería Bernardo Soriano, que es el que se encargó del caso; y del Tribunal, pues el presidente, Daniel Gallo.

“Ellos hicieron un compromiso con la familia, principalmente conmigo, se ha trabajado, han dejado trabajar, que es lo más importante, lo que las otras dos administraciones no dejaron, ésta ha dejado trabajar”.