Darán al personal del Cereso Los Cabos bonos de riesgo; es de mediana seguridad: Gobierno BCS

La Paz, Baja California Sur (BCS). Después de las inconformidades manifestadas por el personal de custodios y administrativos del Centro de Reinserción Social (Cereso) del municipio de Los Cabos, quienes se sentían amenazados e indefensos, así como la falta de gente operativa, el secretario general del Gobierno del Estado, Álvaro de la Peña Angulo, informó que ya están en negociaciones con ellos para hacerles ajustes de salarios y el otorgamiento de “bonos de riesgo”, pues dicho centro penitenciario es de mediana seguridad.

“Ya se está en una muy buena negociación con ellos, ya se les hizo del conocimiento que, muy pronto, a partir de este próximo mes, será un reajuste en los salarios; más que nada, en los bonos de riesgo, más que los salarios, son bonos de riesgo lo que tienen ellos, porque sabemos que el Cereso de allá tiene condiciones distintas a los demás, estamos hablando de una mediana seguridad, el de aquí de La Paz no es de mediana ni de alta, entonces, el de Los Cabos tiene un bono de riesgo y en ese se está trabajando para solventar esta situación que se venía presentando allá”, explicó.

En ese mismo sentido, agregó: “Yo he estado presente ahí en ese lugar, he platicado con el personal de custodios, con el personal administrativo, y en efecto, hubo una situación de reclamo, válido, por cierto, donde los sueldos de estas personas estaban ya con mucho tiempo, no se habían revisado y, por considerarse una zona, para empezar, un poco más cara que La Paz o que los demás municipios, pues obviamente tienen que tener un ajuste salarial de acuerdo a la zona económica que es Los Cabos”.

Además del tema económico, se acordó que serían provistos de los elementos que ellos necesitan para realizar sus trabajos operativos y administrativos y mejorar cada una de las áreas con las que cuenta el Cereso, dijo De Peña Angulo.

“De igual manera, todo lo que tiene que ver con lo administrativo, se está dotando de todos los elementos necesarios para que hagan mejor su trabajo, acondicionar mejor las áreas; estamos hablando desde la infraestructura material hasta el tema de recursos humanos, en cuanto a elementos de seguridad y custodia”.

Por otro lado, el Secretario General del Estado aseguró que están dadas las condiciones de seguridad en el centro penitenciario en el sur del estado; y, reiteró, que en ningún momento se ha puesto en peligro dicho lugar ni la dirección de éste.

“Las condiciones de seguridad están dadas en el Cereso de Los Cabos, el Cereso en efecto no tiene un director porque renunció […] sin embargo, en ningún momento se ha puesto en peligro ni en riesgo la dirección ni la administración del mismo penitenciario; yo creo que aquí tenemos que hacer un trabajo muy serio, muy responsable de quién se queda a cargo, no crean que es nada más nombrar a cualquiera, se está haciendo, incluso, una revisión de Control y Confianza para los directivos”.

Finalmente, acerca de alguna posibilidad de trasladar a los internos más peligrosos a otro Cereso del país, de máxima seguridad, comentó que dicha decisión depende principalmente de un juez, ya sea del Poder Judicial de la Federación o del Estado, por lo que no compete determinar esto al Gobierno del Estado.

“Eso lo determina un juez, y finalmente, nosotros somos resguardantes de la seguridad de estas personas, yo no pudiera decir esto al respecto porque es una determinación, sin duda alguna, del Poder Judicial, ya sea de la Federación o del Estado; pero, por lo pronto, tenemos que tener las medidas necesarias para salvaguardar la vida y la seguridad de las personas”.