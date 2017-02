Darán tolerancia a bares de La Paz; cerrarán 1 hora después de Carnaval: Inspección Fiscal

El Coordinador de Inspección Fiscal confirmó que se volvió a cambiar la ubicación de los juegos mecánicos, ubicándolos esta vez en donde se habían venido colocando en años atrás, con excepción del 2016, localizándose cerca del Hotel Los Arcos

La Paz, Baja California Sur (BCS). Un par de semanas atrás, el coordinador de Inspección Fiscal Municipal, Arturo Martínez Villalobos, había informado que los bares y centros nocturnos de la zona centro del malecón debería cerrar a la misma hora que terminaran las actividades del Carnaval La Paz 2017 “El juego de la vida” – 2:00 de la mañana – esto por instrucciones del mismo Gobernador del Estado; pero, ahora, a pocos días de iniciar las fiestas carnestolendas, sí tendrán extensión de horario en estas fechas, otorgándoseles 1 hora más de tolerancia.

“Nos sentamos con las Cámaras, por ahí va a haber una hora de tolerancia, las barras de alcohol cerrarán a las 2:00 de la mañana, en lo que es la plancha del malecón, y, a las 3:00 de la mañana los bares; es un acuerdo que se hizo, precisamente porque son días que ellos aprovechan para vender”.

Martínez Villalobos aseguró que todos estos lugares, junto con las barras de alcohol que se instalen en estos días, estarán en vigilancia permanente por Inspección Fiscal y otras instancias para verificar que se cumplan con los horarios.

“Va a estar regulado por nuestra parte, varias instancias le entraremos al tema, como es Protección Civil, Bomberos, Seguridad Pública, Policía Estatal, Coepris […] Tendremos inspectores en la plancha del malecón y también los que estará haciendo la inspección diaria que se hace”.

En otro tenor, el Coordinador de Inspección Fiscal de La Paz comentó que, con la venta de espacios para la colocación de los diversos puestos de comida, juegos y otros, durante el Carnaval, se estima que pueda superar lo recaudado el año pasado, que fueron alrededor de 1 millón 500,000 pesos, cifra que es, en promedio, casi el triple de lo que ingresó la anterior administración en este concepto.

“El año pasado se ingresó aproximadamente 1 millón 500,000 pesos, nosotros estamos un poquito más, por la venta de espacios […] en el último año de la administración pasada se ingresaron 500,00 pesos en venta de espacios, cuando la venta es mucho más; ahorita estamos viendo la posibilidad de que sea un poco más que el año pasado”.

Al respecto, el funcionario municipal dio a conocer que, de la meta de los 500 metros lineales que se tenían para la venta de algún producto, llevan cerca de los 350, en ambos lados de la calle, con excepción del área de playa de la calle Nicolás Bravo a la calle 16 de Septiembre.

“Es un trabajo de meses antes, casi desde el mes de octubre estuvimos viendo el tema de los espacios en el Carnaval. La venta es por metro lineal, de la calle Rosales a la calle Morelos; se vendieron alrededor de 350 metros lineales. Puntualizar que, en el área de playa, desde la calle Bravo a la 16 de Septiembre no se va a poner ningún puesto fijo, y todo lo demás, en los dos lados, se vendieron puestos fijos, algunos compran 2, 5, 10, 20 metros”.

Por otro lado, Martínez Villalobos confirmó que serán 8 las barras de alcohol en el Carnaval las que se coloquen a lo largo de éste, menos, en las primeras 2 cuadras del mismo, desde la calle Antonio Rosales, que es destinada al área infantil.

“Serán 8 barras de alcohol a particulares, y la empresa que ganó la licitación por cuadra para vender su producto. Señalar de que las cuadras 1 y 2, que es de la Rosales al hotel Perla, un poco antes, no habrá barras de alcohol, porque ahí es el área de niños […] El permiso de alcohol oscila entre los 5,000 y pico de pesos, más lo metros lineales, que oscila en 2,000 pesos el metro”.

Cambian de nuevo área de juegos; regresa al de años anteriores

Finalmente, el Coordinador de Inspección Fiscal confirmó que se volvió a cambiar la ubicación de los juegos mecánicos, ubicándolos esta vez en donde se habían venido colocando en años atrás, con excepción del 2016, localizándose cerca del Hotel Los Arcos.

“El área de juegos mecánicos más grande, para adultos, va a estar entre 5 de mayo y Morelos, a un lado del restaurante El Bismarkcito […] El acuerdo que hubo con el dueño de los juegos mecánicos es que no pase lo del año pasado, de que no vayan a perforar o hacer huecos para no dañar la infraestructura”.