Delegado de Sedesol en BCS utilizaría su cargo público para promover su imagen política

La Paz, Baja California Sur (BCS). El delegado de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en Baja California Sur, Juan Alberto Valdivia Alvarado, comenzó a utilizar en sus redes sociales el eslogan ‘JAVA #SíEsPosible’, con los colores del PRI, lo cual podría hacer alusión a una campaña de propaganda política, pero utilizando su cargo como funcionario federal.

La palabra JAVA, son las iniciales de su nombre y está con los colores institucionales del Partido Revolucionario Institucional (PRI). En el logo que usa tanto en su Facebook personal, como en su trabajo como delegado de la Sedesol, utiliza ésta siglas y va acompañado del hashtag ‘sí es posible’ (#SíEsPosible).

En diversas publicaciones se puede apreciar que sólo aparece la frase ‘JAVA #SíEsPosible’, pero en otras aparece junto con imágenes de su trabajo como funcionario, en donde presumiblemente estaría utilizando el cargo como delegado durante sus actividades, así como de los medios y recursos institucionales de la Sedesol para promover su imagen con miras a una posible aspiración a un nuevo puesto de elección popular.

Entrevistado, Valdivia Alvarado negó que este eslogan tenga algún tinte electoral hacia el 2018. Asimismo, dijo que no es la primera vez que se le cuestiona al respecto cada vez que da inicio un nuevo proceso electoral.

“No, por supuesto que no, yo he escuchado en varias ocasiones, cada vez que se acerca una elección, este mismo cuestionamiento; yo he visto algunas, efectivamente, publicaciones donde aparece este tipo de expresiones, no le veo mayor complicación, no le veo un tinte electoral, eso es lo que yo opino”.

También, en otros medios de comunicación, como Bitácora BCS, se publicó días atrás lo siguiente, respecto al eslogan del funcionario federal: “Inicia la creatividad y búsqueda de posicionar nombres e imágenes para estar en la boleta de las #Elecciones2018, como la de Juan Alberto Valdivia del PRI Baja California Sur que está siendo dada a conocer. Así es como empieza este proceso electoral”.

El delegado de Sedesol refirió que la frase ‘Sí es posible’ es una “frase de vida” en la que dice creer y aplicar, y que ha usado desde mucho tiempo atrás, antes de estar en su cargo actual.

“Me parece que ha sido una frase que yo he utilizado siempre, en donde creo que las cosas se pueden realizar con trabajo, con esfuerzo y con mucha tenacidad. Es una frase que yo he utilizado desde hace muchos años, no solamente en Sedesol, sino en los diferentes encargos, yo te diría que es una frase de vida en la que creo y en la que aplico”.

Finalmente, Valdivia Alvarado señaló desconocer el por qué se vincula su nombre cada inicio de los procesos electorales, pero considera que quizá sea por el activismo que hace al interior del PRI en BCS, además de los anteriores puestos públicos en donde ha estado.

“Pues no lo sé, he tenido participación al interior de mi partido el PRI, he sido dirigente estatal, fui diputado local, fui coordinador de los diputados; hoy estoy trabajando de manera intensa en todo el estado como delegado de la Sedesol, ocupado en cumplir las funciones como delegado federal”.