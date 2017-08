Delegado de Profeco en BCS dice tener aspiraciones políticas para el 2018; aún no define dónde

El delegado de Profeco, dijo sentirse orgulloso de ser hijo del Senador, Isaías González Cuevas, lo cual podría ayudarle a catapultar su posible candidatura; pero, aseguró que cada quien hace su propio trabajo

La Paz, Baja California Sur (BCS). El delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Baja California Sur, Isaías González Nava se destapó y declaró tener aspiraciones políticas en las próximas elecciones del 2018, aunque no definió para cuál cargo, se le ha mencionado que podría buscar una candidatura para la alcaldía de La Paz o una diputación.

“También tenemos, claro, aquí he estado al servicio de la comunidad, ustedes me han visto, y los que no me han visto, he andado en las calles, en las colonias, en las playas, en los centros aéreas, terrestres, marítimos, solucionando con mis compañeros o de manera personal, a la gente que así lo ha requerido; entonces, sí, por qué no, me encantaría seguir participando, tal vez concluirá aquí el periodo, el ciclo de Profeco y probablemente lo podamos hacer desde otro nicho donde podamos seguir participando y ayudando a este gran estado que lo merece”.

Respecto a cuál cargo de elección popular es al que aspira, González Nava dijo no saber todavía, pero indicó que será en aquel en donde se logren los acuerdos; asimismo, aseguró que su principal carta ante los ciudadanos es que, desde su actual posición, ha sabido resolver los problemas de la Delegación.

“Bueno, ahí sería no me atrevería a mencionar qué posición, no lo sé, pero seguramente donde logremos acomodarnos, donde logremos acordar, vamos a tratar de dar lo mejor de nosotros igualmente […] la verdad, debo de ser muy honesto, yo no tengo trabajo de tierra, únicamente en lo que más me he acercado al ciudadano es clase media-alta; no me he preparado para ser político, debo de hacerlo, simplemente llevo un cargo como funcionario, y mi principal currículum es que resolvemos el problema, del tamaño que sea, en el lugar que esté desempeñándome”.

El delegado de Profeco, dijo sentirse orgulloso de ser hijo del Senador, Isaías González Cuevas, lo cual podría ayudarle a catapultar su posible candidatura; pero, aseguró que cada quien hace su propio trabajo.

“Sí, claro, para mí es un orgullo ser hijo de un Senador, para mí es un orgullo ser hijo de una persona que viene de abajo hacia arriba y para mí es un orgullo dar resultados, así como los ha dado él, a nivel local que salió de aquí y a nivel nacional; ahora, me toca también en esta etapa que me toca participar.

“La verdad que me siento orgulloso de mi padre, pero sí debo de reconocer que uno hace su propio camino […] pero ya la responsabilidad como funcionario o como ciudadano es de uno, y los alances que uno tenga, si son exitosos o fracasos, son de uno, no del padre, aunque tengamos esa sombra”.

Finalmente, agregó: “Espero se me dé de un espacio para poder continuar en el beneficio de la gente, y no lo digo como político, porque realmente lo hacemos, lo hacemos diario”.