Delegado de Todos Santos da permisos de alcohol; pasó autoridad “por Arco del Triunfo”: Regidor

La Paz, Baja California Sur (BCS). El regidor en el Ayuntamiento de La Paz, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), César Eduardo Juárez Castillo, dio a conocer que el delegado de Todos Santos, Jesús Ramón Beltrán Guluarte, se pasó a la autoridad “por el Arco del Triunfo” al autorizar – sin tener facultades legales para hacerlo – licencias para la venta de alcohol en restaurantes, en donde se han detectado a 14 que están operando sin la anuencia oficial de la Comisión Municipal de Giros Restringidos.

“Detectamos a 14 establecimientos que estaban operando sin licencia para venta bebidas alcohólicas. Estaban operando por la anuencia y con la autorización del delegado, que no sé qué facultades tiene para poder hacerlo […] y, todavía no quedó ahí el asunto, sino que les dieron permisos provisionales para operar, y a nosotros, en el Consejo, nos pasaron por el ‘Arco del Triunfo’, como se dice”.

Juárez Castillo sentenció que, al darse esta situación, da a entender que el delegado de Todos Santos tiene más autoridad que los mismos regidores e integrantes de la Comisión de Giros Restringidos en La Paz.

“Entonces, ¿qué hacemos nosotros en el Consejo Municipal de Giros Restringidos? Pues a raíz de esto, nada. Tiene más autoridad el delegado de Todos Santos que nosotros, eso es lo que estoy yo entendiendo”.

En ese mismo sentido, pidió que se le sancione a través de la Contraloría General o por medio del Presidente Municipal, calificando la acción como acto “irresponsable y arrebatado” de alguien que no tiene facultad ni derechos para realizarlo.

“Hay que ser respetuosos, hay que dar las medidas necesarias para el tema del delegado, no sé si alguna sanción por medio de Contraloría, por medio del propio alcalde, porque no se vale. Uno trata de hacer las cosas bien dentro del Consejo, y esto no se vale, es un acto arrebatado, acto irresponsable de una persona que no tiene ninguna facultad ni ningún derecho para otorgar estos permisos”.

Por su parte, el alcalde, Armando Martínez Vega, aseguró que ya le fue notificado al delegado que no puede ejercer este tipo de acciones, aun cuando haya sido electo por votación de la ciudadanía.

“Es electo, pero eso no significa que pueda estar faltando a la reglamentación. Tiene una notificación, dimos cuenta a la Contraloría, aquí tengo un documento que se le mandó de manera enérgica, donde se le está diciendo que no tiene ninguna facultad para hacer eso. En eso estamos trabajando […] ya se le mandó un documento de amonestación para que no pueda volver a incurrir en este tipo de anomalías”.