Delincuentes no tienen calidad humana por continuar violencia después de ‘Lidia’: Gobierno BCS

De la Peña Angulo aseguró que las autoridades no se relajaron tras el paso de 'Lidia' por BCS, pero lamenta que se siguieran dando este tipo de acontecimientos días después de la catástrofe natural

La Paz, Baja California Sur (BCS). Un día después del paso de la Tormenta Tropical ‘Lidia’ por Baja California Sur, regresaron las ejecuciones derivadas del crimen organizado, en donde se han registrado varios casos desde entonces; y, ante esto, el secretario general del Gobierno del Estado, Álvaro de la Peña Angulo, declaró que los delincuentes una gota de calidad humana, pues continuaron con los hechos violentos.

“El relajamiento a mí me encantaría que lo tuvieran los delincuentes, los delincuentes, nos queda claro que son inmorales, no tienen ni siquiera una gota de calidad humana, porque en estos momentos, donde más necesitamos estar ocupados en apoyar a nuestra gente dolida, necesitamos manos”.

En ese sentido, De la Peña Angulo aseguró que las autoridades no se relajaron tras el paso del fenómeno meteorológico por la media península, pero lamenta que se siguieran dando este tipo de acontecimientos días después de la catástrofe natural.

“Los críticos también pueden ir a hacer trabajo, los invito a eso; y, en este caso, los delincuentes qué lamentable que estén haciendo una situación de esa naturaleza, pero no se ha relajado, se sigue trabajando, y por supuesto que lamentamos mucho que se den estos temas dentro de una catástrofe”.

Por otro lado, habló acerca del deslinde de responsabilidades sobre las afectaciones en las viviendas construidas en zonas de riesgo en el municipio de Los Cabos, aseverando que él no puede dar nombres ni apellidos de algún supuesto responsable, sino que será el Ministerio Público el que así lo determine, toda vez que ya están señalándose a exfuncionarios municipales como presuntos culpables.

“Yo no puedo determinar nombres porque el Ministerio Público es quien lo va a determinar, yo no puedo ni siquiera señalar o pensar en personas o nombres; es un tema de investigación, es un tema del Ministerio Público y yo no quiero poner nombres ni apellidos, es una cuestión que el Ministerio Público va determinar, las responsabilidades, en su momento. Nada más te puedo decir que es contra quien resulte responsable, sea quien sea”.