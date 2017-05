Demandan al líder de Morena BCS por agarrar a patadas a representante de Hotel La Posada

Así mismo el acusante mencionó que tras estos hechos, arribaron también alrededor de 5 personas de complexión robusta, a quienes dijo desconocer, para agredirlo verbal y fisicamente

La Paz, Baja California Sur (BCS). A la redacción de BCS Noticias, llegó un documento oficial por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en Baja California Sur, en donde se acusa al representante del Sindicato de Gastronómicos y líder estatal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Alberto Rentería Santana, se haber agredido físicamente a una persona de nombre Jorge Leandro Velásquez Cerde, quien acusó al morenista de haberlo “agarrado a golpes”.

En ese sentido, la supuesta víctima presentó ante la dependencia una Querella en contra de Rentería Santana, por presunto delito de Lesiones y amenazas en contra de su persona, justificando que el pasado 11 de mayo a alrededor de las 11:30 horas, se presentó un conato de bronca a las afueras de las oficinas de la Junta de Conciliación y Arbitraje.

Jorge Leandro relata que, cuando él iba de regreso a su vehículo, Rentería Santana los alcanzó y les alcanzó para cuestionarlos y gritarles; acto seguido, según lo relata en el documento, el líder morenista les empezó a tirar patadas, alcanzando a golpearlo.

Así mismo el acusante mencionó que tras estos hechos, arribaron también alrededor de 5 personas de complexión robusta, a quienes dijo desconocer, para agredirlo verbal y fisicamente, al igual que Alberto Rentería, según lo mencionó en la Querella.

“Todas las personas se me fueron encima, caí al suelo y estando tirado en el suelo me patearon y golpearon con sus puños, tanto en la espalda como en la cabeza y en el área denominada cien, al mismo tiempo que me golpeaban gritaban cosas como ¡van a valer madre, vamos a ir por ustedes al Posada Real’ y, para evitar que me siguieran golpeando, me tiré al arroyo que ahí se encuentra, por lo que éstas personas se retiraron e inmediatamente subimos al vehículo”

Leandro menciona que con él, viajaba un testigo, de nombre Ángel Daniel, quien al tratar de intervenir cuando estaba siendo golpeado, él también fue agredido físicamente; reiteró que el líder estatal de Morena, frente a su acompañante, realizó amenazas que hasta el momento, dijo, ‘ siente temor’ por su integridad física.

“Respecto a las amenazas que me hizo Arnoldo Alberto Rentería Santana, tengo temor, ya que si ya se atrevió a golpearme de esa forma, en público, puede hacerme algo más grave tanto a mi persona como a la empresa que represento (Hotel Posada Real) “, finalizó en el documento.

Hasta el momento, Alberto Rentería Santana no ha realizado declaraciones al respecto; Cabe a destacar que pese a que el día de hoy, miércoles 17 de mayo, se le entregaron las instalaciones de las cabañas de Los Arcos a Luis Coppola, el también representante del sindicato Gastronómico no se presentó en el lugar, a diferencia de algunos de los trabajadores afectados.