Desmiente Morena encuentro con priistas de BCS para crear posibles alianzas

Víctor Castro Cosío asegura, que el hecho de que esta fotografía circule en medios después de 5 años de haberse realizado, es porque se busca afectar directamente a su partido, indicando que cuando se llevó a cabo esa reunión, Morena ni siquiera era un partido político

La Paz, Baja California Sur, (BCS). Durante una entrevista a medios, el actual enlace del partido Movimiento Regeneración Nacional, (Morena) en BCS, Víctor Castro Cosío, desmintió la posibilidad de que dicho partido realice una posible alianza con miembros del Partido Revolucionario Institucional, (PRI), pues asegura que tales comentarios, provienen de una guerra sucia contra su partido.

El exdiputado y ahora enlace del partido Morena en la entidad, aseguró que su partido jamás realizará un pacto con integrantes priistas, pues asegura que dicho partido ha llevado a la nación junto con el Partido Acción Nacional, (PAN), a una condición deplorable, reiterando que, si existen personas que buscan desprenderse de cualquier movimiento político, para integrarse a este partido, son recibidos, pero un pacto no es posible.

“Todos los ciudadanos que coincidan con Morena en la lucha por un cambio pacífico de la Nación, bienvenidos a Morena, no vemos su pasado, queremos que ayuden al partido …gente honesta del PRI del PRD, del PAN, de cualquier partido político, por supuesto que será bienvenido a Morena Siempre”, comentó.

Luego de que en medios circulara una fotografía, donde se aprecia que Víctor Castro Cosío, se encuentra en una reunión con integrantes del PRI en Baja California Sur, como es Fernanda Villa Real; el regidor de Los Cabos, Jesús Flores Romero; El director de TV Azteca BCS, David de La Paz; el actual titular de Sedesol en el estado, Juan Alberto Valdivia y el senador por este partido, Ricardo Barroso.

“Han reciclado una foto de un servidor, con algunos connotados priistas, que fue una foto de una fiesta del periodista Tito Loya, que hoy la vuelven a reeditar para tratar de desprestigiarme a mí, y buscar desprestigiar al partido Morena, pero es una fotografía de más de 5 años que además, no tiene nada de malo, es una reunión social de un periodista amigo de muchos, que no solamente me invitó a mí, y ni siquiera existía Morena para empezar”, dijo.

Así mismo, Castro Cosío recalcó que la imagen que ha estado circulando es reciclada, pues dicha reunión se hizo con estos personajes políticos en medio de una fiesta organizada por el periodista Tito Loya.

“Por supuesto, yo acudí a esa reunión con Tito Loya y es una persona que respeto y aprecio y la fotografía la han reciclado con ganas de estarme molestando”

Finalmente, dicha fotografía fue realizada hace 5 años, comentó el militante de este partido, recalcando que el hecho de que salga a la luz hasta ahora, es porque de alguna manera se busca desprestigiar directamente a Morena, por quien dice, es un grupo de personas que intenta quitar credibilidad tanto a él como a sus compañeros.

Con información de Zuloaga Noticias