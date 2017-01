Después de aprobar pensión vitalicia a magistrados en BCS, Congreso analiza si dan reversa

“Yo creo que lo vamos a revisar, insisto, estoy hablando de derogarlo o de bajarlo, esa es una discusión que se va a dar en los siguientes días", comentó el diputado Alfredo Zamora

La Paz, Baja California Sur (BCS). Después de que se diera a conocer que los diputados en el Congreso del Estado aprobaran una pensión vitalicia, de hasta el 60 % de su salario, para los Magistrados del Poder Judicial – cumplidos 12 años en el cargo –, el legislador del Partido Acción Nacional (PAN), Alfredo Zamora García, declaró que analizarán la situación y que el punto podría suprimirse o modificar, esto por la situación económica del país.

“Ahora, el fondo de esta prerrogativa es para darle autonomía a los juzgadores para que tengan ese derecho, esa facultad, esa libertad”, justificó el diputado. “Yo entiendo, y todos los diputados y diputadas entendemos que la situación económica del país está muy complicada […] me parece que tenemos que entrarle a una revisión de lo que está sucediendo y, en todo caso, derogar lo que establece la Constitución, o de revisar, acotar esta situación que se está dando; seguramente habrá propuestas, y establecer los candados necesarios en caso de que mantenga este haber no sea de la cantidad que está o suprimirlo”.

Zamora García explicó que esta prestación no es iniciada por la actual legislatura, sino que ya aparecía en la Constitución Política de Baja California Sur, sólo se reglamentó, de una manera más clara, lo que en ella se dice.

“Hay que subrayar puntualmente que esta modificación viene a reglamentar lo que ya en la Constitución de Baja California Sur está; creo que, hay una molestia ciudadana, pero hay que subrayar, no es esta legislatura la que está iniciando el tema, no es esta legislatura la que les está dando estos haberes a los Magistrados, es una prerrogativa que tiene muchos años establecida; es decir, en la Constitución tienen un haber de retiro, solamente a aquellos que cumplan 12 años, que sean reelectos. No está naciendo hoy, no está naciendo este año ni esta legislatura, está de décadas en la legislación local y federal”.

Finalmente, el legislador de la bancada del PAN reiteró que entre todos los diputados revisarán el caso, en el cual, podrían darse 2 opciones, eliminar la parte de la pensión vitalicia o reducir el porcentaje que recibirían. Asimismo, justificó que la Ley Orgánica del Poder Judicial se aprobó de un día para otro, porque estaba por echarse a andar el Consejo de la Judicatura en Baja California Sur.

“Yo creo que lo vamos a revisar, insisto, estoy hablando de derogarlo o de bajarlo, esa es una discusión que se va a dar en los siguientes días […] La Ley Orgánica era urgente porque entraba el Consejo de la Judicatura y había que establecer toda una serie de mecanismos que nos van a permitir actuar con mayor transparencia”.