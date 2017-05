Detención de Dámaso López ayuda, pero inseguridad no se resuelve con esto: Gobierno BCS

Aun con la detención del capo de crimen organizado, los demás grupos continúan luchando por obtener el poder y las plazas en todo el país, señaló De la Peña Angulo

La Paz, Baja California Sur (BCS). Tras la detención de Dámaso López Núñez “El Licenciado” por parte del Gobierno Federal, el secretario general del Gobierno de Baja California Sur, Álvaro de la Peña Angulo, declaró que es muy importante el hecho y que esto ayuda en el combate contra la delincuencia, pero que la inseguridad en la entidad no se resuelve con su captura.

“Para nosotros es muy importante que el Gobierno Federal esté llevando este tipo de detenciones como la que se acaba de suscitar esta semana. Quiero decirles que, para La Paz y Los Cabos, es muy importante esta detención puesto que este capo tenía influencia en las operaciones criminales, sobre todo en el municipio de Los Cabos, y también, cierta influencia en el municipio de La Paz.

“En este caso, nos ayuda porque es más fácil la tarea, sin que suene a que se va a resolver de un día para otro, no, no es así, vamos a continuar redoblando los esfuerzos porque no se resuelve con la detención de él”, dijo.

Aun con la detención del capo de crimen organizado, los demás grupos continúan luchando por obtener el poder y las plazas en todo el país, señaló De la Peña Angulo; y, en ese sentido, aseguró que entrarán en alerta para no confiarse, por lo que tendrán que operar con más intensidad, más revisiones y más cateos.

“Siguen otros grupos luchando por el poder, por las plazas en todo el país, y tenemos que entrar en un esquema de alerta para no confiarnos, vamos a seguir operando con mayor intensidad en todos los puntos de revisión secundaria, y, sobre todo, llevar a cabo más cateos, más operativos en las calles, invitando a la gente que nos apoye con la denuncia anónima”.

Por último, el Secretario General reconoció que, al capturarse a algún integrante del crimen organizado, se da el llamado “efecto cucaracha”, en donde miembros de los grupos se van hacia otros lugares, o estados; por lo tanto, aseguró que será muy difícil, para quien intente, entrar a Baja California Sur por cualquiera de las vías en las que hay vigilancia, ya sea marítima, aérea o terrestre.

“En efecto, ha pasado en otros estados del país, que detienen a alguien de una célula criminal, a un capo, a un líder, y sucede esto; sin embargo, estamos haciendo todo lo que nos compete, y necesario, para que no suceda así, y quien llegue a la entidad a través de un avión, de un barco o la propia carretera, va a hacer muy difícil que por esas vías estén ingresando.

“Vamos a redoblar el esfuerzo, está la marina en todas las costas, sobre todo de Los Cabos, de La Paz, haciendo patrullaje con embarcaciones mayores, de mayor envergadura; y, además, dos aeronaves tenemos aquí ya de la Marina, dos helicópteros de alto alcance, artillados, para estar haciendo vigilancia en las costas de La Paz y Los Cabos”, concluyó.