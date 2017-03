Diputado de BCS se la lleva regalando verdura a la gente; niega sea propagando política

Almendáriz Puppo dijo no descartar la posibilidad de contender por la alcaldía del municipio de La Paz, pues aseveró que es un ciudadano más y que, si lo necesitan, con gusto aceptará

La Paz, Baja California Sur (BCS). El diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Marco Almendáriz Puppo, declaró que sí le ha llevado productos básicos, principalmente verduras, a las personas en diversas partes de la ciudad de La Paz, lo cual le ha traído críticas; pero, aseguró que estas acciones no es propaganda para su persona para buscar algún cargo público, sino atención hacia la gente.

“El hecho de que tener un problema de salud no significó que Marco Puppo iba a estar atrincherado, iba a estar guardado; al contrario, así con las dificultades que hemos tenido, hemos andado en la calle atendiendo a la gente y llevándoles algunos productos, principalmente verduras o de la canasta básica. Que he sido criticado, de alguna manera, no me duele, al final de cuentas, la gente va y lo agradece de alguna otra manera, yo seguiré dándole resultados a la gente. Te lo puedo asegurar, soy un diputado cercano a la gente, y no es demagogia, es porque así lo percibe la gente a donde quiera que voy.

“Para mí no es propaganda, es una atención. Cuando voy a otro distrito, quienes me invitan son mis amigos diputados, no lo hago por un capricho o una obsesión personal de ir a otro distrito; afortunadamente soy un diputado para todo el estado, no me encasillo nada más en mi distrito; seguiremos trabajando desde donde me llamen, desde Guerrero Negro hasta Cabo San Lucas”.

Por otra parte, Almendáriz Puppo dijo no descartar la posibilidad de contender por la alcaldía del municipio de La Paz, pues aseveró que es un ciudadano más y que, si lo necesitan, con gusto aceptará.

“Yo no descarto, claro que no descarto. Soy un ciudadano más de aquí del municipio de La Paz, que tengo alrededor de 36 años viviendo aquí […] conozco perfectamente a los largo y ancho del municipio de La Paz y conozco perfectamente cada una de las 7 delegaciones, y, además, las 46 ó 47 subdelegaciones que hay en el municipio de La Paz […] con gusto, si me necesitan, ahí estaré”.

En ese mismo sentido, el legislador local subrayó que aún falta tiempo para tratar esos temas en materia electoral, por lo que se dedica a realizar su trabajo como diputado

“Yo creo que primero hay que trabajar en el tema legislativo, todavía faltan los temas electorales para llegar a una definición; claro que me encantaría de alguna otra manera, estar involucrado en una situación de esa naturaleza, pero yo creo que hay que darle resultados ahorita, en primer orden, a los ciudadanos”.

También, dijo que, aparte de él, habrá otros diputados o funcionarios que podrían querer participar en la contienda electoral; pero, expresó que, si la ciudadanía lo respalda en buscar este cargo público, estará muy agradecido.

“Yo sé que no nada más van a ser algunos compañeros, va a haber muchos más al interior del partido, pero te quiero decir, que si la ciudadanía, en determinado momento me respalda para alguna situación de esta naturaleza, no pasa nada, al contrario, me siento muy bendecido por Dios, de alguna otra manera seguir creciendo y participando”.

Finalmente, él mismo agregó y aclaró el rumor respecto a su posible migración a otro partido político, en donde comentó que no saldrá del PAN, pues no tiene ninguna inclinación hacia otra corriente.

“El otro rumor, de una vez de voy a ayudar con la pregunta, de que si me voy a ir a otro partido político distinto de donde yo vengo, no tengo ninguna inclinación, ni mucho menos alguna intención de irme a otro; porque sé, de alguna manera, el Partido Acción Nacional va a hacer las cosas bien, y si las cosas las haces bien, aquí vamos a estar, sirviendo a la gente”.