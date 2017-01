Diputado del PRI en BCS presume austeridad en Facebook y le llueven críticas

Ante esto, en redes sociales explotaron todo tipo de comentarios sarcásticos, criticando la “austeridad” que presume el diputado

La Paz, Baja California Sur (BCS). Luego de que el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) compartiera a través de su cuenta personal de Facebook, un video en donde anuncia que, por austeridad, no asistirá a la Serie del Caribe, evento deportivo del béisbol al que, según comentó, acude regularmente, las redes sociales estallaron en críticas contra él, cuestionando la supuesta “austeridad” de la que presume.

Sin embargo, el priísta comentó que, aunque él ya había adquirido los boletos desde el mes de octubre de 2016, y a fin de que éstos no se pierdan, sorteará los boletos para todos los partidos, completamente pagados, entre 3,000 muleginos aficionados.

No conforme, el diputado comentó que además del boleto completo para asistir a todos los eventos que comprende la Serie del Caribe, también regalará el boleto de transporte a Mazatlán, Sinaloa, además de hospedaje y comidas.

“Los nuevos tiempos, este 2017 que ha arrancado con dificultades para todos, nos invita, nos llama a todos aquellos que tenemos un cargo público, a ser muy responsables, muy cuidadosos y cautelosos con nuestras acciones, por tal motivo he decidido no asistir a la serie del Caribe; sin embargo, en virtud de que no quiero que se pierdan los boletos que ya adquirí con anticipación he tomado la decisión de que esos boletos no se pierdan y poderlos sortear entre muleginos que viven y que radican precisamente en el municipio de Mulegé”, comentó el diputado en el video.

Cabe a destacar que según diferentes portales dedicados a la venta de boletos para la Serie del Caribe, los precios oscilan entre los 3,900 pesos, hasta los 10,000 pesos.

Aseguró que el boleto se sorteará entre 3,000 muleginos que tengan el boleto del sorteo, los cuales se entregarán en diferentes puntos y quien resulte ganador, tendrá también todos los gastos pagados, dijo.

“Al que surja ganador de este sorteo, no solamente tendrá la serie, si no que además podrá tener la transportación, el hospedaje, y los alimentos completamente gratis”.

Ante esto, en redes sociales explotaron todo tipo de comentarios sarcásticos, criticando la “austeridad” que presume el diputado, quien además de notas en los diferentes medios locales, también se hizo acreedor a memes donde burlaban su decisión