Diputado del PRI propondrá que informes del Gobernador vuelvan a presentarse en septiembre

La Paz, Baja California Sur (BCS). El diputado en el Congreso del Estado, por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Joel Vargas Aguiar, anunció que presentará una iniciativa con Proyecto de Decreto para que los informes del Gobernador de Baja California Sur vuelvan a presentarse en el mes de septiembre, y no en noviembre, como lo hizo en el 2016.

“En breve, esta representación parlamentaria, que me honro en coordinar, habremos de presentar una iniciativa con Proyecto de Decreto, a fin de que se plasme que el informe del Ejecutivo Estatal se presente el día 30 de septiembre a más tardar.

“No fue una buena reforma la modificación al calendario de informe del estado que guardan la administración estatal y municipales, que por mayoría avasalladora se concretó, dando con ello un retroceso en la transparencia y rendición de cuentas”, aseveró el legislador priista.

El diputado del PRI aseveró que la reforma, en donde se modificó la fecha – libre – para presentar el Informe Anual de Actividades del Gobierno del Estado, no ayuda a los legisladores para poder realizar su trabajo, pues los tiempos para hacerlo no alcanzan.

“Debemos de armonizar los tiempos del quehacer legislativo, pues está claro que en los tiempos que fijó la reforma no son los adecuados para la agenda legislativa que se presenta, y ésta debe permitir tener certeza y organización”.

Vargas Aguiar también señaló que los funcionarios del Gobierno del Estado, secretarios y directores, deben de comparecer ante el Congreso Estatal sobre las acciones y resultados obtenidos en la actual administración; por lo tanto, propuso que se cree un calendario para llevar a cabo esta actividad.

“Subsecuentemente, se programan loas comparecencias de los servidores públicos para la glosa del informe presentado […] para atender con toda diligencia y oportunidad los requerimientos de nuestra tarea legislativa”.

Finalmente, el diputado del partido tricolor indicó que no se han presentado a rendir cuentas algunos funcionarios estatales sobre el trabajo que éstos han realizado, ni han respondido a los extrañamientos y requerimientos que se les ha enviado.

“Calendaricemos, de ya, las comparecencias individuales de los diversos secretarios del Gobierno Estatal […] que se den de manera abierta […] al día de hoy, aún no vemos las comparecencias de diversos funcionarios y han hecho caso omiso a los extrañamientos y requerimientos de que les hemos formulado; la glosa del pasado informe, llevado a cabo en noviembre del año pasado, no se ha concretado y no tenemos una evaluación solida del quehacer de cada una de las dependencias del Gobierno del Estado. Hay opacidad en el ejercicio de la función pública”.

Cabe recordar que, en junio del 2016, con 15 votos a favor – todos del PAN – y 6 en contra, el Congreso del Estado aprobó ampliar el plazo – del 1 de septiembre al 15 de noviembre – para que el gobernador, Carlos Mendoza Davis, pueda presentar su informe de actividades, con la justificación de alguna eventualidad de que impacte algún fenómeno meteorológico en la entidad; además, se avaló que el Ejecutivo pueda salir y ausentarse y no se cuente como ausencia cuando sea por motivos personales, de representación o de gestión.