Diputados de BCS “acuerdan” no hablar sobre sus sueldos; si se rompen no se avanza: Joel Vargas

La Paz, Baja California Sur (BCS). El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y actual presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política en el Congreso del Estado, Joel Vargas Aguiar, declaró que él sí está de acuerdo en bajar su sueldo, pero – dijo – que entre los legisladores existen “acuerdos” que no les permiten hablar de ciertos temas, como es el caso de los salarios y prestaciones que perciben, los cuales tienen que respetar.

“Yo te puedo decir que sí, pero va en contra de lo que nosotros acordamos. Hay diputados y diputadas que hablan de descuento al sueldo, hay diputados y diputadas que hablan de descuentos y ahorros en otros sentidos, hay varios; de verdad, no es un asunto de, yo pudiera decir lo que quisieran escuchar todos, pero no lo que nosotros, como un acuerdo de Fracción, los acuerdos se tienen que respetar”.

Vargas Aguiar sentenció que no existe ningún temor entre los diputados de hablar sobre estos temas, simplemente respetan los acuerdos a los que han llegado, pues, de no ser así, se perdería la confianza que existe entre ellos y no lograrían avanzar en otros asuntos.

“Yo no tengo ningún temor, es respetar los acuerdos, porque si no respetamos, ya no va a haber la confianza y no vamos a poder avanzar; tenemos que ser más inteligentes que otra cosa, no debemos de ser precipitados en muchos de los casos, en cuestiones que todavía no hemos concluido el acuerdo, es por eso de la reserva de esta información”.

Finalmente, el Diputado del PRI señaló no está en total acuerdo con las declaraciones vertidas por sus compañeros, Sergio García Covarrubias y Alejandro Blanco Hernández, ambos del PAN, el primero respecto a que no se pueden bajar el sueldo porque en 12 años no se lo han subido; y el segundo, en que los diputados locales han cometido algunos errores al momento de legislar.

“No estoy muy de acuerdo en lo que dice el diputado Blanco, es la opinión de él, como es la de Sergio García Covarrubias, no es lo idóneo en ese sentido. Creo que el Poder Legislativo trabaja, hace las cosas de muy buena fe, si no puedo decir todos, sí la gran mayoría, y, estamos abiertos para actualizar, reformar cualquier que nosotros mismos hayamos reformado previamente”.