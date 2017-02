Diputados de BCS ahorrarán más de 3 mdp con reducción de sueldo; dinero irá a causas sociales

El Presidente de la Mesa Directivo del Congreso explicó que el destino del dinero ahorrado en estos conceptos será a causas sociales, a través de asociaciones civiles u organismos no gubernamentales; y aseguró que se hará de manera transparente

La Paz, Baja California Sur (BCS). Después de que los diputados del Congreso del Estado anunciaran la reducción en un 20 % de su salario, un 30 % en gastos de combustible y la eliminación de viáticos, el presidente de la Mesa Directiva, Sergio García Covarrubias, declaró que se estima tener un ahorro de alrededor de 3 millones de pesos, recurso que sería destinado a temas sociales.

“Fíjate que estamos hablando de un poco más de 3 millones de pesos lo que se está reflejando como un ahorro del Congreso, es el periodo de un año el periodo del que se está hablando; estamos hablando de que estamos reduciendo en un 20 % el concepto de nómina de cada uno de los diputados, en un 30 % el combustible y eliminando totalmente todo el tema de viáticos, llámese local o dentro del mismo país”.

García Covarrubias explicó que el destino del dinero ahorrado en estos conceptos será a causas sociales, a través de asociaciones civiles u organismos no gubernamentales; y aseguró que se hará de manera transparente.

“Este tema se va específicamente, y se hizo un acuerdo con los 21 diputados, en donde se va a una asociación civil, a algún tema de organismos no gubernamentales que el diputado decida en su distrito, pero siempre hacerlo de una manera transparente, pues son recursos; será a un tema totalmente social”.

Por su parte, el diputado del Partido del Trabajo (PT), Camilo Torres Mejía, comentó que todavía no se tienen especificadas las organizaciones, sino que será a partir de que se define el monto total de los ahorros generados, el cual ya se aplicará a partir de este martes.

“Todavía no se dice cuáles, pero es todo lo que se ahorre de los presupuestos, se va a entregar a asociaciones públicas, como Cruz Roja, Bomberos y demás; no se va a definir hasta que no tengamos el monto […] estamos haciendo el ahorro y ya que esté definido vamos a ver […] ya, a partir del día de hoy”.

El Presidente de la Mesa Directiva expresó que la decisión de eliminar y disminuir algunos conceptos, deriva de un tema de solidaridad y responsabilidad de los legisladores de Baja California Sur, el cual ya venía posponiendo desde que inició el 2017.

“La eliminación es un tema de solidaridad, de responsabilidad de los 21 diputados, y bueno, en una sesión en donde tuvimos la oportunidad de tocar varios puntos, se dio este tema; recordemos que es algo que veníamos posponiendo, incluso, desde que arrancó el año, y en una Permanente es más complicado tener la presencia de los 21 diputados, apenas se pudo dar la semana pasada”.

Finalmente, García Covarrubias aseveró que, en caso de que alguno de los legisladores tenga que realizar algún viaje fuera de la ciudad, todos los gastos deberán correr por su cuenta propia. “Claro, exclusivamente de sus recursos, y si necesita llevar a un acompañante, tendrá que ser parte de su dinero”.