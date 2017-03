Diputados de BCS sí han trabajado, no sólo en presentar iniciativas o reformas: Edson Gallo

Joel Vargas Aguiar, sentenció que se necesita realizar mucho más trabajo legislativo, pero, sobre todo, que aporten algo importante a BCS y que éstas sean aprobadas, que es objetivo de las mismas

La Paz, Baja California Sur (BCS). Tras darse a conocer el trabajo legislativo de los diputados del Congreso del Estado – del 2015 al 2016 – en donde algunos de ellos no han presentado ninguna iniciativa propia, el presidente de la Mesa Directiva, Edson Gallo Zavala, aseguró que la labor de éstos no se reduce sólo a reformar, sino en exhortos, pronunciamientos, decretos, entre otros.

“Los diputados de Baja California Sur, yo veo un gran trabajo el que están llevando al frente, porque la medición que se realizó se da con base a puntos de acuerdo y se da con base en reformas ya votadas, pero todos mis compañeros de las diferentes Fracciones, del PRI, del PAN, del PRD, del PT, de Morena, todos han hecho un gran trabajo, una gran labor.

“No sólo se han presentado puntos de acuerdo e iniciativas, porque la calificación que se da es con base a eso; pero, muchos diputados han presentado un sinfín de exhortos, un sinfín de pronunciamientos, un sin diferentes proyectos de ley, de iniciativas, de decretos, donde eso es importante”, aseguró.

Gallo Zavala reconoció que todavía falta trabajo por hacer, pero aseveró que lo hecho hasta ahora por los legisladores ha sido un gran trabajo, pues no sólo se ha revisado lo propio, sino el de otros poderes, como el Ejecutivo y el Judicial.

“Yo te puedo decir que todos los diputados en este Congreso han hecho un gran trabajo, que falta mucho por hacer es verdad, se han impulsado diversas iniciativas de los mismos compañeros, del Ejecutivo, del Poder Judicial, yo veo que el trabajo del Poder Legislativo ha sido en que sí se ha avanzado”.

Por último, el Presidente de la Mesa Directiva recalcó que los trabajos de los diputados también incluyen lo hecho en sus respectivos distritos y el acercamiento con la ciudadanía.

“También, yo veo a mis compañeros trabajando en sus distritos, trabajando de cerca en las colonias; en mi opinión, mis compañeros sí han presentado trabajos y de cerca con los ciudadanos”.

Por su parte, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Joel Vargas Aguiar, sentenció que se necesita realizar mucho más trabajo legislativo, pero, sobre todo, que aporten algo importante a los sudcalifornianos y que éstas sean aprobadas, que es objetivo de las mismas.

“Sí necesitamos más trabajo, más efectivo y más eficiente; me refiero a presentar más iniciativas, pero no nada más presentarlas nada más por presentar, sino preferentemente que tengan una aportación importante para la sociedad, número uno; número dos, el compromiso de las comisiones para que las iniciativas sean tratadas, sean estudiadas y aprobadas, finalmente, para eso uno la presenta, no nada más para que digan ‘hemos presentado 15, 20 ó 30”.

Asimismo, Vargas Aguiar añadió que no cree que la solución a la falta de presentación de reformas por parte de los legisladores sea el cambiar la ley, pues los diputados sólo se dedicarían a presentar por presentar, sino que se debe de analizar lo que sí y no se hecho.

“No lo considero pertinente en modificar la ley en ese sentido, porque luego algunos diputados presentarían iniciativas nada más por presentar; más bien, yo creo, que revisen nuestro trabajo para que vean lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer”.