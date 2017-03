Diputados de BCS buscarán cerrar el paso a minas, a través de reformas a la constitución

Los diputados estuvieron de acuerdo, frente a la propuesta de legislar para frenar cualquier proyecto minero que afecte los recursos naturales en el estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia así como la de Ecología del Congreso del Estado de Baja California Sur trabajan una serie de reformas a la Constitución Política estatal y la Ley de Equilibrio Ecológico en el cual, se elevaría a rango constitucional en la entidad la prohibición de cambio del uso de suelo para cualquier minería que dentro de sus procesos, utilicen tóxicos que contaminen el medio ambiente, principalmente a los mantos freáticos en la media península.

Frente a los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el Partido del Trabajo (PT), el Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia, Alfredo Zamora García precisó que lo que se busca con esta propuesta es cerrar el paso a las mineras que atenten los recursos naturales sudcalifornianos.

“Debe quedar muy claro que aquella minería que no es tóxica, que no afecta la salud de los sudcalifornianos, se siga dando, reiterando, que la minería tóxica que puede desarrollarse en donde existen mantos acuíferos, de donde depende la población, pues definitivamente no estamos de acuerdo, y por ello vamos a establecer los instrumentos jurídicos para que no se desarrolle este tipo de minería que daña la salud”, comentó

Puntualizó que la actividad minera que se realiza en la actualidad en el estado y la que se realizará en el futuro y que no es tóxica no tiene mayores problemas, pues lo que objetivamente se busca, es no dar paso a las empresas mineras que afecte la biodiversidad de la media península, así como el agua y otros recursos naturales.

“Como representantes populares hacemos eco de esta preocupación y estamos tomando decisiones a favor de las mujeres y los hombres de nuestro estado, para garantizar a las futuras generaciones de sudcalifornianos un mejor medio ambiente. Estas son iniciativas importantes que sí van a proteger el medio ambiente, nuestra agua”.

Zamora García manifestó que paralelamente a la reforma constitucional se modificará la Ley del Equilibrio Ecológico local, precisando que en este momento se realiza un proceso de socialización con legisladores a fin de que se cuente con la mayor información del tema posible.

En la reunión de trabajo los legisladores presentes coincidieron en la necesidad de legislar para frenar cualquier proyecto minero que afecte los recursos naturales en el estado.