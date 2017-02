Director de Registro Civil en BCS ha retado a golpes a empleados, denuncia Sindicato

"Ya le mandé escrito al Gobernador, con copia a Isidro Jordán, ya diciéndole la destitución inmediata; nosotros vamos a tomar acciones, como paros, mantas", dijo el Secretario General del Sindicato de Burócratas La Paz

La Paz, Baja California Sur (BCS). El Sindicato de Burócratas, exigirá al Gobierno del Estado la destitución del actual director del Registro Civil Estatal, Sergio Alejandro Aguilar Avilés, pues los trabajadores han denunciado que mantiene una actitud déspota, además de retar a golpes a sus compañeros, informó el líder de los sindicalizados en La Paz, Eduardo Valdez.

“Con el Registro Civil, desde un inicio, fue una persona que no ha mostrado hacer equipo, y cuando no se muestra voluntad de hacer equipo con los trabajadores, pues no se dan los resultados […] a pesar de que ha habido exhortos del propio Secretario de Finanzas, del subsecretario de Administración, y el mismo Gobernador.

“Tratando déspotamente a los trabajadores, retándolos a golpes, con testimonio y testigos; y no es uno el que solicita la situación, son todos los trabajadores”, dijo.

Eduardo Valdez contó uno de varios casos, en donde una trabajadora del Registro Civil que, había pedido permiso para salir de la ciudad, el cual le había concedido por sus coordinadores, pero que, el Director se lo negó y, al final, perdió la cita.

“A una compañera, por ir a ISSSTE por una licencia, porque iba a salir fuera de la ciudad a llevar a su hijo por una situación delicada, pide permiso a sus coordinadores, se lo dan, viene, se lo encuentra en las escaleras, la amenaza, se tiene que regresar, pierde la cita la compañera […] esa es una”.

El Secretario General del Sindicato de Burócratas aseguró que no permitirá que este tipo de situaciones se presenten, por lo que ya envió un escrito al Ejecutivo Estatal, Carlos Mendoza Davis; al Secretario de Finanzas del Estado, pidiéndole la destitución inmediata del funcionario; en caso de no recibir una respuesta satisfactoria, aseveró que tomarán otras medidas como realizar paro de labores o colocar mantas, tal y como lo han hecho en otras dependencias.

“No voy a permitir este tipo de situaciones, ya hemos actuado en otras áreas como en el CITA, en el Canal 8, y donde se nos ha solicitado […] en este caso ya le mandé escrito al Gobernador, con copia a Isidro Jordán, ya diciéndole la destitución inmediata; nosotros vamos a tomar acciones, como paros, mantas, y ya como un caso extremo estaríamos convocando a asamblea allá en Palacio, para recibir respuesta a la petición, que no la estamos haciendo ahorita, sino desde el 2016”.

Por último, Eduardo Valdez consideró que el mandatario estatal atenderá su solicitud de que Aguilar Avilés sea removido de su cargo; por lo pronto, dentro de la agenda de la próxima semana tendrán una asamblea, en donde tocarían ese punto.

“Ya la semana que entra tenemos programada asamblea, yo creo que ahí aprovecharíamos para solicitar de otra manera la petición que, hasta ahorita, la hemos hecho de buena manera; pero si no, el estatuto, la propia ley nos da derecho a tomar otro tipo de acciones, de manera pacífica sin ofender ni dañar a terceros […] pero, yo creo que el Gobernador tiene que atender y va a tratar la petición que hicimos de destitución de este funcionario”.