Directora de Finanzas fue “chivo expiatorio” en caso del hijo de titular de SEP BCS: PRI

En su pronunciamiento en Tribuna del Congreso del Estado, el legislador del PRI dijo: “Ni despeinados salieron”, refiriéndose a Jiménez Peñalosa y al secretario de la SEP en BCS

La Paz, Baja California Sur (BCS). Tras darse a conocer los resultados de la investigación sobre la supuesta sobre plaza de Ángel Isaac Jiménez Peñalosa, hijo del titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Baja California Sur, donde se resuelve destituir a la Directora de Finanzas por supuestas irregularidades en su contratación, el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Joel Vargas Aguiar, declaró que resultó ser un “chivo expiatorio” y un “cuento chino” el dictamen.

“Es un cuento chino, es un chivo expiatorio, por supuesto. ¿Cómo es posible de quien recibe el beneficio, y me refiero al pago del dinero de dos plazas, y que por supuesto sabe que está recibiendo dos plazas y que va en contra del marco legal, no tenga ninguna sanción?; además, el responsable de la Secretaría de Educación Pública y padre del funcionario público que recibe esas dos plazas, ¿acaso no tiene comunicación con su hijo?, ¿acaso, como funcionario público, no tiene conocimiento de lo que se realiza en la Secretaría a su cargo?”, cuestionó el priista.

En su pronunciamiento en Tribuna del Congreso del Estado, el legislador del PRI dijo: “Ni despeinados salieron”, refiriéndose a Jiménez Peñalosa y al secretario de la SEP en BCS.

“En consecuencia se señala y se finca responsabilidad a un tercero que huele más a chivo expiatorio que a una responsabilidad en realidad”, añadió.

Vargas Aguiar indicó que ninguno de los dos, secretario e hijo, recibió algún tipo de amonestación al respecto, solamente la directora destituida: “nos quieren ofender la inteligencia”, expresó.

“Entonces, quien recibe ese dinero, ese funcionario público que recibe ese dinero, ¿no es responsable?, pregunto yo […] nos quieren ofender la inteligencia, eso no debe de suceder; y deben, por lo menos, encontrar estos funcionarios, que sin lugar a dudas no cumplieron con el marco jurídico, una amonestación”.

Finalmente, condenó la resolución dada por la Contraloría General del Gobierno del Estado a nombre de los diputados del PRI. Cabe recordar que él fue de los legisladores que exigió dar solución al supuesto caso de nepotismo de Héctor Jiménez Márquez, titular de la SEP BCS.

“Condenamos, a nombre de la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, esta absurda decisión; que no nos quieran ofender la inteligencia del sudcaliforniano”.