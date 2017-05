Han disminuido robos a hogares; convenios con casas de empeño han ayudado: Procurador BCS

“Yo no quisiera estigmatizar las zonas de la ciudad, porque de alguna manera toda la ciudadanía nos merece mucho respeto y no quisiera yo clarificar en algunas zonas. Lo importante aquí es que se está trabajando”, dijo el Procurador de BCS

La Paz, Baja California Sur (BCS). El titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en Baja California Sur, Erasmo Palemón Alamilla Villeda, aseguró que sí hay reducción en los robos a casas-habitación, aunque no de manera considerable, y que esto se debe – en una parte – a los convenios que se han hecho con las empresas dedicadas al préstamo mediante empeño de prendas.

“Ha descendido, ha descendido en forma, si usted quiere, no considerable, pero sí ha habido un descenso, seguramente están funcionando ya algunas estrategias que tenemos, como lo del convenio que suscribimos con casas de empeño, con prestatarios de servicios o casa de empréstito, para que todo lo que les lleven tengan algún antecedente de propiedad […] Entonces, la sima de todos esos esfuerzos empieza a reflejarse”.

Alamilla Villeda prefirió no nombrar a las colonias o zonas en donde se da más este tipo de hecho delictivo, pues expresó que toda la ciudadanía merece respeto; es decir, en no ser señalada algún lugar en particular.

“Yo no quisiera estigmatizar las zonas de la ciudad, porque de alguna manera toda la ciudadanía nos merece mucho respeto y no quisiera yo clarificar en algunas zonas. Lo importante aquí es que se está trabajando”.

Asimismo, agregó: “Además, mis compañeros Agentes del Ministerio Público han podido establecer que los señores jueces, como medida cautelar decretan el tratamiento de personas que tienen grado de adicción y que son los que normalmente son recurrentes en este tipo de comisiones delictivas”.

También, el Procurador del Estado comentó que se están integrando las carpetas en donde se especifiquen los lugares, de manera más específica, en los cuales se dan los robos en las casas; asimismo, éstas serán compartidas con la Subsecretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) para que puedan redoblar la vigilancia.

“A sugerencia de la Secretaría Técnica para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal […] nos recomendó crear la Unidad del Imputado Desconocido, para que, de manera muy ágil podamos integrar estas carpetas y clarificar las zonas, colonias y calles donde se presenta más este fenómeno, y compartirlo con la Subsecretaría de Seguridad Pública para que ellos enfoquen sus baterías y redoblen la vigilancia en los lugares; creo que esto ha ayudado de manera considerable”.

Finalmente, el responsable de la procuración de justicia en Baja California Sur dijo que, en el periodo de un mes en promedio, se detienen a 4 ó 5 personas que han estado en diversos robos y que han sido denunciados.

“En un solo mes, yo le pudiera decir que tenemos unas 4 ó 5 detenciones de jóvenes que han sido recurrentes en este tipo de conductas; es decir, que se les ubica 2, 3, 4 ó 5 lugares y que hay ese número de carpetas de gente que ha ido a denunciar, y que han podido ser judicializados los asuntos”.