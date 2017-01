El condón femenino, un preservativo que empiezan a preferir algunas mujeres en BCS

Este método de protección tiene una cualidad, que es poderse colocar hasta 8 horas antes de la relación sexual, y que no interviene con ninguna actividad, incluso, se puede ir al baño sin necesidad de quitarlo

La Paz, Baja California Sur (BCS). Dentro de los métodos de prevención de enfermedades de transmisión sexual o embarazos no deseados, existe uno muy poco difundido, y a la vez, genera incertidumbre cuando se conoce, tal es el caso del condón femenino; el cual, cuesta casi 3 veces más que uno para hombre; pero tiene otras ventajas, como colocarlo horas antes de la relación íntima.

“El Capasits es un Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención del SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual y como su nombre lo dice, parte de los trabajos que hacemos, es el preventivo, que es dar pláticas y talleres sobre el uso adecuado del condón”, informó Alejandra Berber Salcedo, psicóloga clínica de Capasits: “Aquí los tenemos de manera gratuita, el condón femenino es un poquito más difícil de conseguir, uno masculino, por lo general en una farmacia, oscilan en unos 45 pesos, con 3; y uno femenino, está entre 80 y 120 pesos, y lo puedes conseguir en las sex shop o en las farmacias, algunas veces las instituciones de salud lo tienen; en nuestro caso, aquí lo damos únicamente o tratamos de dárselo a las mujeres usuarias de la unidad, porque para las mujeres es más difícil negociar el uso del condón, estamos muy acostumbrados a recibir información sobre el condón masculino, pero del femenino casi no tenemos.

Fíjate que para las jóvenes o los adolescentes, el hablar de sexualidad todavía es un tema de tabú, hemos estado ahí, cuando vamos a dar las pláticas, el condón femenino causa mayor sorpresa; pero entre las mujeres adultas, sí es más aceptado, y sí, al ver el tamaño, cuando ve un condón femenino preguntan si no les va a doler, sí genera más temor, pero una vez que lo usan las personas, están contentas”, añadió la psicóloga.

Berber Salcedo explicó cómo es que se usa el condón femenino, el cual no es de látex como el que usan los hombres, sino de poliuretano; además, protege no sólo de una enfermedad sexual o embarazo, sino las zonas genitales externas de la mujer.

“El condón femenino es un material diferente al masculino, que es de látex, y éste es de poliuretano; se mira la fecha de caducidad, hay restarle un año a esta fecha, de preferencia; éstos no traen aire, como es el caso de los masculinos, y este condón consta de dos aros, uno fijo y uno móvil, el cual se puede sacar, el fijo es más ancho […] El aro móvil se coloca en la bolsita y se hace en forma de 8; las posesiones para ponerlo pueden ser boca arriba, con las piernas abiertas y semi dobladas; puede ser en cuclillas o sentada; o también con una pierna encima de una silla; se introduce en la vagina y con los dedos se va empujando lo que es el aro móvil; queda cubriendo lo que son los labios mayores, es por eso que este condón es más seguro, porque es más amplia la cobertura de protección sobre más órganos externos, impidiendo que se pueden adquirir otras instrucciones de transmisión sexual, como puede ser el VPH, el herpes; una vez terminada la relación sexual, se toma el aro fijo, se gira dos veces, se jala y se saca, se envuelve un pedazo de papel y se tira al cesto de la basura”.

La psicóloga de Capasits comentó que este método de protección tiene una cualidad, que es poderse colocar hasta 8 horas antes de la relación sexual, y que no interviene con ninguna actividad, incluso, se puede ir al baño sin necesidad de quitarlo.

“Es un poco más seguro porque también se puede poner hasta 8 horas antes de la relación sexual, y no interfiere con la ida al baño ni con ninguna otra actividad; si va a una reunión y sabe que probablemente vaya a tener algún encuentro, sin necesidad de negociar y decidir si se lo pone el hombre o la mujer, ella ya va lista para protegerse, aparte de que previene embarazo”.

Finalmente, Berber Salcedo agregó que el condón femenino, por su particularidad, forma y tamaño, no causa ninguna molestia al usarlo; por otro lado, señaló que este método también lo utilizan personas transgénero, gays o lesbianas.

“Al contrario, a lo descrito por los que lo han usado, es muy suave, y que la sensación que tiene el hombre al tocar este aro, es placentero […] Lo que yo he visto cuando doy las pláticas, es que la persona que tiene una pareja estable, opta más por el masculino, y cuando no es así, recurre más al condón femenino […] Sirve para cualquier práctica o preferencia, hay transgéneros que los usan en el sexo anal, o la comunidad lésbico – gay optan por este condón, para no adquirir una infección de transmisión sexual”.