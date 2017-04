El próximo ciclo escolar habrá 36,000 alumnos más en BCS; el 80 % estará en Los Cabos: Alcalde

El edil cabeño explicó que la gran parte que tiene de recurso el estado es para construir aulas nuevas y no le alcanza para ir a rehabilitar las escuelas ya hechas

Los Cabos, Baja California Sur (BCS). Según el Alcalde del municipio de Los Cabos, Arturo de la Rosa Escalante, se espera que este próximo periodo escolar, que iniciará en el mes de julio de 2017, se presente un aumento de 36,000 nuevos alumnos en todo el estado,lo cual denotaría aún más la falta de espacios educativos para cubrir esta demanda, principalmente en el municipio de Los Cabos.

“Tenemos la información que nos ha hecho llegar el gobernador y me comentaba muy preocupado que la matrícula que se espera que se incremente para el próximo ciclo escolar será de 36 mil alumnos más aquí en Baja California Sur y que esto por supuesto va a rebasar por mucho la infraestructura que se tiene actualmente”.

De la Rosa Escalante mencionó que Los Cabos se lleva el 80% de esa matricula de 36,000 nuevos alumnos en el estado, es decir que cerca de 30,000 estudiantes estarán demandando un espacio educativo; sin embargo, no se cuenta con el recurso para generar la infraestructura y las aulas que hacen falta para darle un espacio a cada estudiante.

El edil cabeño explicó que la gran parte que tiene de recurso el estado es para construir aulas nuevas y no le alcanza para ir a rehabilitar las escuelas ya hechas, escuelas que no van a crecer y que no hay quien les de mantenimiento.

Mencionó que a través del “Alcalde en tu escuela” lo que están haciendo es rehabilitarlas con tinacos de agua, rehabilitación de baños, pinturas, entrega de apoyo deportivo, uniformes para escoltas y rehabilitar lo que ya está construido y buscar como aportar de la mano de los padres de familia.

Con información de Cabo Visión