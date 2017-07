Eliminar “exceso” de legítima defensa es tema delicado; podría vetarse: Gobernador BCS

Mendoza Davis dijo que la publicación en el Boletín Oficial estará pendiente, esto después de ser analizado; o, en su contrario, decidir por ejercer el derecho constitucional de vetar esta modificación al Código Penal de Baja California Sur

La Paz, Baja California Sur (BCS). Luego de que el Congreso del Estado aprobara eliminar la figura jurídica del “exceso” en la legítima defensa, el gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, declaró que el tema es delicado, por lo que, derivado de las opiniones vertidas al respecto, se revisará, y en su caso, el Poder Ejecutivo podría ejercer su derecho al veto de dicha reforma.

“Es algo que tendrán que ver con mucha seriedad los compañeros del Congreso. A mí me parece que es un tema delicado, yo entiendo el derecho que podemos tener a defendernos; pero, para tener una grata y sana convivencia, y armónica, debemos de poner ciertos límites a éstos, y he escuchado por ahí opiniones de gente muy versada y calificada, como el propio Poder Judicial, la Comisión de Derechos Humanos, en donde sienten que pudiera esta reforma estar rayando en los límites de algo que pudiera no sostenerse”.

El ese sentido, el mandatario estatal refirió que se tendrá especial cuidado en la revisión del mismo, así como el recabar las opiniones de todos aquellos actores involucrados, conocedores o que pudieran verse afectados, esto, antes de tomar una decisión, dijo.

“Nosotros vamos a estudiar con mucho cuidado y a escuchar las voces de los que saben y de los que resultarían, en su momento, afectados de esta iniciativa, para poder asumir una posición definitiva al respecto”.

Mendoza Davis concluyó comentando que la publicación en el Boletín Oficial estará pendiente, esto después de ser analizado; o, en su contrario, decidir por ejercer el derecho constitucional de vetar esta modificación al Código Penal de Baja California Sur.

“Primero tenemos que decidir si procedemos con la publicación o si ejercemos el derecho a veto”.