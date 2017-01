En Año Nuevo se duplicó la asistencia a iglesias: Sacerdote La Paz

"Por un lado, tenemos más bodas, más bautismos, pero también de la gente que se acerca a dar gracias a Dios con el sacramento de la reconciliación o la confesión, de hacer nuevos propósitos, de pedir perdón, pero también a aprender a perdonar”, explicó el padre, Juan Gómez Esqueda

La Paz, Baja California Sur (BCS). En los últimos días de cada año o principios del que inicia, se duplica el número de asistentes en las iglesias o congregaciones a renovar votos con Dios, a hacerse nuevos propósitos; pero, principalmente, por la ausencia de amor o afecto en sus vidas, así como perdonar y ser perdonado, comentó el sacerdote, Juan Gómez Esqueda, quien está a cargo del Centro Profesional de Deshabituación para Adictos en BCS, Kumi.

“Toda la vida, en todo momento, debemos de reinventarnos, y siempre para bien; y pues es obvio que, desde el punto de vista espiritual, como creyentes, tenemos varias cosas que cambiar o renovar. Al final de cuentas, nuestras acciones y los hechos tangibles parten de lo que llevamos dentro, de nuestra mente, de nuestro corazón, y es ahí donde vienen esos momentos de reflexión.

“Casi siempre es la ausencia de amor o la carencia de afecto, yo creo que es lo que la gente más se propone, lo vemos prácticamente desde la celebración de Navidad, donde son momentos de convivencia, pero también de reconciliación y al iniciar un nuevo, es el momento de decir con quiénes he fallado, o incluso con uno mismo, somos seres integrados por cuerpo y alma, espíritu y materia”, señaló.

El Padre Juan, detalló que, por la falta de amor o afecto en las personas es donde inician las grandes crisis, y una de las razones es el egoísmo, el no respetar al próximo y el no cuidar las relaciones que se tienen.

“Sobre todo es eso, la grandes crisis tienen inicios en pequeñas cosas que, al no cuidarlas o descuidar la relación, detonan en problemas grandes; esa es la situación que estamos viviendo en general, de una manera global que no es exclusiva de nuestra pequeña realidad como lo sería La Paz o Baja California Sur, cada vez estamos viviendo de una manera más egoísta, en donde se piensa en uno mismo; parte de la delincuencia, los conflictos que se están viendo en las calles es la falta de amor, el no respetar al próximo”.

Gómez Esqueda explicó que, en general, se duplica el número de visitas, tanto por iniciativa propia, como los mismos eventos religiosos que se dan en estas fechas, como lo son las bodas, los bautismos, entre otros.

“Desde la experiencia personal, la situación general, yo que prácticamente se duplica el número de asistentes a las celebraciones, por un lado, tenemos más bodas, más bautismos, pero también de la gente que se acerca a dar gracias a Dios con el sacramento de la reconciliación o la confesión, de hacer nuevos propósitos, de pedir perdón, pero también a aprender a perdonar”.

Finalmente, el sacerdote indicó que la presencia de hombres y mujeres es casi por igual en las iglesias, y que, se nota más la participación del segmento de hombres en la etapa de la adolescencia a la juventud.

“Probablemente sí haya una pequeña diferencia, pero no se nota tanto si son más las mujeres que los hombres, son muchos hombres de todas las edades, se ve sobre todo porque asisten como familia, el segmento de la adolescencia a la juventud”.