En BCS buscan despenalizar a quienes actúen en defensa propia contra delincuentes

Ante esto, mencionó la propuesta de modificación es suprimir que se tipifique como exceso en la legítima defensa; es decir, cuando se atente contra la vida del atacante al momento de defenderse.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Este martes 2 de mayo, en el pleno del Congreso del Estado de Baja California Sur, el diputado local perteneciente a la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), Alfredo Zamora García, propuso una iniciativa con proyecto de decreto donde se pretende reformar la fracción VI del artículo 31 del Código Penal de la media península, en el cual se indica que la legítima defensa no se podrá tipificar como exceso cuando el provocador atente directamente contra la vida propia y los bienes de la víctima y sus familiares, por lo que buscaría despenalizarse.

“Estamos hablando de una persona que no está preparada para enfrentar a un delincuente, una persona que anímicamente se encuentra en una situación de hechos que no está acostumbrada y que actualmente el código establece que debe haber proporcionalidad en la respuesta, no puede ser esto en una situación de improviso, donde la persona tiene que hacer frente a un riesgo inminente en su propia casa” apuntó.

Finalmente comentó que el agredido se encuentra en desventaja, al momento que se presenta un ataque real en defensa de sus bienes propios o ajenos, hasta donde se señale una provocación dolosa por parte del agresor.