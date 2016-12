En el día de los inocentes, aumentan las llamadas de broma al C4 en BCS; 70 % son falsas

Mencionó que, penalmente existen sanciones de cárcel para aquel que sea sorprendido haciendo llamadas de broma; sin embargo estas no se aplican en la entidad

La Paz, Baja California Sur (BCS). El director del Centro de Control, Comunicación, Cómputo y Comando (C4), Carlos Enríquez Rincón comentó que, en el marco del Día de los Inocentes, en Baja California Sur incrementan considerablemente las llamadas de broma a los corporativos de emergencia, arrojando que, el 70 % de estos llamados de “auxilio” resultan ser falsos.

Ante esto, el funcionario comentó que, principalmente los emisores de estas llamadas son menores de edad y jóvenes, quienes alertan sobre un supuesto acto delictivo en alguna zona; sin embargo, éste no es verdad.

Según los datos emitidos por el C4, en lo que va del año 2016, se han registrado 2,460 llamadas de broma, solamente en los municipios de Los Cabos, La Paz y Comondú, donde se registraron 1209; 801 y 400, respectivamente.

“Y más ahora en vacaciones es cuando más se incrementa, y más aún con el día de los inocentes pues hacen muchas bromas a este número, de 10 llamadas que se hacen 6 son de broma, 7 a veces son de broma, o sea, es un número muy elevado, aquí la exhortación a la población a los jóvenes sobre todo que son los que hacen esta llamada y a los padres para que supervisen a sus hijos para que hagan un buen uso de su teléfono y un buen uso pues del 066”, comentó.

En ese sentido, el director del C4, mencionó que las falsas alertas principalmente son por robos, incendios, balazos o accidentes de tránsito; sin embargo, dijo que aunque en numerables ocasiones, los elementos han podido detectar cuando se trata de llamadas de broma, muchas veces se escuchan como si fueran reales, lo que provoca una movilización de las corporaciones, gastando recursos como gasolina y tiempo.

“Hacen llamados de que están robando, de que hay incendios o de que hay accidentes, de todo tipo, las llamadas de broma son de todo tipo, a veces detectamos antes de que la llamada termine, de que es en broma y entonces ya no movemos corporaciones, pero a veces no, están llamando y están diciendo y no cuelgan y parece como que si fuera real, ya cuando vas te das cuenta que no”.

Mencionó que, penalmente existen sanciones de cárcel para aquel que sea sorprendido haciendo llamadas de broma; sin embargo estas no se aplican en la entidad; dijo que ya se han detenido responsables, quienes son encarcelados por un tiempo muy corto y luego son liberados sin más.

“Sanciones hay muchas, hay cárcel, la ley lo contempla, no se ha aplicado y ya no le corresponde C4, ya es a otra institución, cuando han agarrado a personas entonces sí ha habido, se han hecho operativos para detectar y no se ha hecho nada, los han detenido un tiempo y luego los dejan libres, sí sería bueno que empezaran ya a aplicarse”.

Con información de Mega Noticias.