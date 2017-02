En el ISSSTE BCS capacitarán a empleados para que den mejor trato a pacientes

La Delegada en BCS señaló que esta capacitación dignificará a la institución, pues es pensada para que los pacientes sean los primeros en recibir un trato amable, desde los directivos hasta el personal trabajo social, de enfermería y médicos

La Paz, Baja California Sur (BCS). El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) inició el programa de capacitación “Trato por un buen trato”, enfocado a las 1,400 personas que integran el personal; pero, dirigido, también a las áreas administrativas, así como a autoridades y altos mandos de la dependencia, para mejorar la atención hacia los derechohabientes, informó la delegada en Baja California Sur, Mayra Lorena Zazueta Corrales.

“Es un programa que está impulsando José Reyes Baeza, junto con el Presidente de la República, que va referenciado en un Trato por un buen trato, que, más que escrito, es un trato de conciencia entre los trabajadores de la Institución, como de la autoridad […] la Secretaria General del Sindicato, los representantes sindicales en toda la estructura del estado, junto con la autoridad, recibiremos capacitación sobre que tienen que ver para relajar, el estrés laboral, los ambientes laborales y los trabajadores hacia la derechohabiencia.

“Hoy serán 120, pero serán capacitados los 1,400 trabajadores que tenemos, junto con la autoridad del estado; va por etapas y se termina en el 2018. Comenzó en el 2016 […] Todas las áreas administrativas, como operativas, de los trabajadores y de la autoridad”.

Por su parte, Elba Batalla, secretaria general del Sindicato de la Sección 9 del ISSSTE, dijo “ahora nos toca a nosotros”, pues en este caso serán las autoridades, los que integran el sindicato, quienes recibirán primero esta capacitación. “Tenemos que empezar de arriba para que se puedan ver los resultados en cada área laboral”, aseveró.

“Ahora nos toca a nosotros, se va a llevar una capacitación para los puestos y el personal de altos mandos, integrantes sindicales, para que el objetico sea generalizado para todos; hay compañeros de base, de confianza, tenemos que empezar de arriba para que se puedan ver los resultados en cada área laboral, todo enfocado a mejorar los servicios”.

Mientras que, por otro lado, la Delegada en BCS señaló que esta capacitación dignificará a la institución, pues es pensada para que los pacientes sean los primeros en recibir un trato amable, desde los directivos hasta el personal trabajo social, de enfermería y médicos.

“Viene a dignificar y pensado en los derechohabientes, que reciba un trato digno, un trato amable, que las condiciones que da la Institución sean las adecuadas, tanto para los trabajadores como para los derechohabientes, la propia autoridad, que nos hagamos corresponsables de un buen trato”.

Este programa viene un tanto derivado de las quejas que se reciben por parte de los pacientes por no haber recibido un trato correcto; por lo tanto, aseguró, se trabajó en una política de cambiar de actitud.

“En la ciudadanía siempre se recibe, de alguna manera, sí recibimos algunas quejas sobre el trato, y eso ha hecho ver que es muy importante retomar, entre todos, una política que muchas de las veces, no cuesta, no tiene un precio, es sólo un cambio de actitud, y que no necesariamente tiene que ver con infraestructura, sino con atender al derechohabiente que está más cercano”.