En junio, Tránsito La Paz registró 135 accidentes; en el 72 % de los casos fueron provocados por hombres

La Paz, Baja California Sur (BCS). La Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de La Paz, (DGSPPPTM) dio a conocer el balance total, en cuanto a accidentes viales, dentro de la jornada de los 30 días del mes de junio, en la capital de la media península; en ese sentido, la dependencia informó que de los 135 accidentes de los que se tuvo registro, en el 72% de los casos, los responsables de haberlos causado fueron hombres y sólo en el 24 % de las ocasiones los percances los provocaron mujeres al volante

En ese sentido, Tránsito de La Paz informó que de los 135 incidentes de los que se tuvo registro en el mes de junio de 2017, 108 fueron choque entre vehículos; 9 se trataron de choques contra motociclistas; 9 fueron choques contra objetos fijos y se reportaron, en total, 3 atropellamientos, en diferentes colonias de la ciudad de La Paz.

De ésta cifra, se tuvo conocimiento que habrían resultado 47 personas lesionadas; es decir, un 96 % de los involucrados. Así mismo, Tránsito no registró fallecimientos y 4 personas fueron detenidas por conducir en estado de ebriedad.

En cuestión de las causas por las que se dieron estos siniestros viales, la dependencia informó que en el 24 % de los casos, fue porque los conductores invadieron un carril que no les correspondía; en el 30 %, fue por que no se cedió el paso en los diferentes cruces de la ciudad y en el 16 % de los accidentes, se provocaron porque uno de los conductores no guardó la distancia correspondiente.

Así mismo, Tránsito de La Paz informó que en el 72 % de las ocasiones, los choques fueron provocados por conductores del sexo masculino, mientras que sólo en el 24 % de los casos, las culpables fueron mujeres.