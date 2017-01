En La Paz sólo se acopiaron 179 televisores producto de la Transición Digital: Semarnat BCS

La función que tiene la dependencia federal en este proceso es la operación del centro de acopio para todos aquellos televisores que las personas ya no deseen utilizar por el cambio de la televisión análoga a digital

La Paz, Baja California Sur (BCS). El delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Baja California Sur, Iván Cáceres Puig, informó que, durante el 2016, año en que se dio la Transición a la Televisión Digital, tan sólo en el municipio de La Paz se logró el acopio de alrededor de 179 televisores que serían destruidas.

“Ya no siguieron llegando televisiones, parece que ya terminaron la entrega […] No tengo el dato, pero un aproximado, en la pura delegación de Semarnat en La Paz, fueron alrededor de 179, pero ya contando todos los centros de acopio, es el dato que no recuerdo”.

Cáceres Puig comentó que, las que están en los centros de acopio, están en espera de que le empresa que resulte ganadora de la licitación para que sean recicladas, las recoja de cada una de las delegaciones.

“Ahorita estamos en la espera de que se realice la licitación de la empresa que va a recogerlos, porque todavía se encuentran ubicadas en los centros de acopio”.

La función que tiene la dependencia federal en este proceso es la operación del centro de acopio para todos aquellos televisores que las personas ya no deseen utilizar por el cambio de la televisión análoga a digital.

Cabe recordar que el Programa Nacional para la Gestión Integral de Televisores Desechados por la Transición a la Televisión Digital, fue implementado por el Gobierno Federal, con motivo de apagón analógico que inició en el 2016.

Proyecto Marina Esperanto en el malecón de La Paz

En otro tenor, el Delegado de Semarnat habló acerca de un proyecto de construcción de una marina en el malecón de La Paz, llamado Esperanto, el cual se ha sometido a evaluación en 2 ocasiones, pero que en ninguna de éstas ha pasado.

“Tengo entendido que, hace unos años, de hecho, creo que se ha sometido a evaluación 2 veces una marina muy grande en la zona del malecón, me parece que sí se llamaba así, Marina Esperanto; sin embargo, en ninguna de las ocasiones ha pasado, y todo esto se ha evaluado en la GDIRA (Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental)”.

Según Cáceres Puig, sí se permite la construcción de unan marina, pero primero se deben de cumplir los requisitos ambientales, los cuales – dijo – son los más complicados de obtener, pues son diversos estudios que se tienen que realizar.

“Sí se permite, sin embargo, tienen que cumplir con todas las condiciones ambientales y de las normatividades que existen […] Ahora sí que depende de los estudios hidrodinámicos, en el caso de las marinas son los más complicados de que realmente se demuestre que no va a haber una afectación al patrón de corrientes, al patrón de sedimentos, afectación a algunas especies marinas”.

Por último, el funcionario federal explicó que, aunque exista un trámite para la realización de un proyecto, no significa que éste se vaya a realizar, pues además, también requiere de las autorizaciones de las autoridades municipales.

“Sí, totalmente, hay que recordar que, aunque haya un trámite o incluso se apruebe un trámite en materia ambiental por la Semarnat, no implica que se vaya a realizar el proyecto, hace falta que obtengan otra serie de autorizaciones, y dentro de ellas, hay autorizaciones por parte del municipio que, en este caso, no permitiría que se desarrollara un proyecto de esta naturaleza”.