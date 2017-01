En ningún lugar de este mundo se pueden evitar que un inocente muera: Gobierno de BCS

"No podemos decir cómo evitarlo, no se puede prever el lugar”, sentenció el Secretario General del Gobierno del Estado

La Paz, Baja California Sur (BCS). Tras los hechos violentos que se registraron el pasado viernes 13 de enero, en Ciudad Constitución, en el municipio de Comondú, en donde falleció el empleado de una empresa de papelería como daño colateral, el secretario general del Gobierno del Estado, Álvaro de la Peña Angulo, declaró que lamentaba las pérdidas humanas – incluso de delincuentes – pero, que es muy complicado evitar que esto suceda, en ninguna parte del mundo de puede prever este tipo de situaciones.

“Lamentablemente, es una situación que escapa totalmente de la mano de cualquiera, lamentamos muchísimo cuando es una pérdida humana, de cualquier naturaleza, incluyendo los propios narcomenudistas, son hechos penosos que lastiman a todos; y cuando se trata de un inocente o un tercero involucrado, por supuesto lo lamentamos muchísimo, brindamos a la familia nuestro apoyo, estamos siempre puestos a apoyarlos y brindar las facilidades; sin embargo, es un tema muy complicado, en ningún lugar de este mundo se pueden evitar este tipo de situaciones, no podemos decir cómo evitarlo, no se puede prever el lugar”.

Con respecto a las detenciones que se realizaron prácticamente ese mismo día, de los 5 presuntos sicarios que – accidentalmente – terminaron con la vida del trabajador, De la Peña Angulo aseguró que este resultado no es un trabajo de un día o de la casualidad, sino de inteligencia, en conjunto con las corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno.

“Vean el informe, no es un trabajo cualquiera, es un trabajo de inteligencia, no es de un día, un seguimiento puntual que se le da a estos acontecimientos; estamos haciendo un trabajo de investigación, están todas las fuerzas, no nada más en Gobierno del Estado, incluso con la Seido, Fuerzas Armadas y todos los integrantes del Grupo de Coordinación, estamos en la misma mesa de trabajo y en la calle, haciendo un trabajo de inteligencia y de operativo”.

Asimismo, el Secretario General de Gobierno señaló que, ante este tipo de situaciones, en donde han fallecido inocentes en la lucha contra el crimen organizado, las autoridades en materia de seguridad están haciendo el trabajo que les toca, incluso, con más refuerzos y el apoyo de la Federación, si es necesario.

“Estamos haciendo todo lo que nos toca y lo vamos a continuar haciendo, incluso, con mayor número de elementos que no está apoyando la Federación, tanto de la Marina, del Ejército y de la Policía Federal, para que, junto con las corporaciones de aquí, Estatal y Municipal, le estén entrando en estos temas de llevar a cano revisiones a los vehículos que andan circulando y que en ellos andan circulando los delincuentes con las armas”, concluyó.