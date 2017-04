Encuentran cadáver de un hombre en zona de Todos Santos conocida como San Juan

Hasta el momento se desconoce la causa de muerte y la identidad del occiso, sin embargo, se ha dado inicio a las investigaciones correspondientes

La Paz, Baja California Sur (BCS). Durante la tarde de este miércoles, en las inmediaciones del barrio conocido como San Juan, en Todos Santos, se dio a conocer la presencia de un cuerpo en estado avanzado de descomposición mismo que pertenecía a una persona del sexo masculino, por lo cual elementos de los cuerpos de seguridad se trasladaron al sitio; debido al estado de putrefacción, hasta el momento la víctima no ha sido identificada.

En el lugar, agentes de la Policía Municipal y de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), localizaron entre los matorrales el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino el cual se presentaba en avanzado estado de descomposición, por lo cual se ordenó trabajar con la escena.

Hasta el momento se desconocen las posibles causas de su muerte, además de que no ha sido posible identificarlo; no obstante, versiones extraoficiales refieren a que el occiso podría haber perdido la vida por el golpe de un objeto contundente, sin embargo, esto no ha sido confirmado.

Finalmente, se procedió con el levantamiento y traslado del cuerpo hacia el anfiteatro de la Procuraduría General, por elementos adscritos al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le aplicará la necropsia de ley a fin de dar con las causas de su fallecimiento.

Con información de Colectivo Pericú