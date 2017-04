Encuentran muerto a un hombre, debajo de un árbol, en la colonia Ruiz Cortines de La Paz

Versiones extraoficiales afirman que el hoy occiso presentaba un golpe en la cabeza

La Paz, Baja California Sur (BCS). A las últimas horas de éste sábado, cerca de la media noche, vecinos de la colonia Adolfo Ruiz Cortines alertaron la presencia de una persona sin vida sobre la calle Del Álamo, en la ciudad capital, por lo que elementos de los cuerpos de seguridad se dieron cita para corroborar los hechos.

Al arribar al domicilio ubicado en la calle Del Alamo esquina calle 5, se localizó, junto a un árbol, el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino mismo que no presentaba impactos por arma de fuego, sin embargo, versiones extraoficiales afirman que el hoy occiso presentaba un golpe en la cabeza, así como huellas de violencia; no obstante, esto último no ha sido confirmado por alguna dependencia.

La zona fue acordonada y peritos adscritos al Servicio Médico Forense (Semefo) procedieron con el procesamiento, levantamiento y traslado del cuerpo al anfiteatro de la Procuraduría General en donde se le aplicará la necropsia de ley.

Hasta el momento se desconocen las causas de su muerte; sin embargo, se sabe que el hombre portaba una camisa desmangada y un bóxer.

Con informacion de Zona Roja BCS