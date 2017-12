Encuentro Social en BCS podría aliarse con Morena y PT para el 2018; están en pláticas

“En el caso de la alianza que se dio hoy nacional, definitivamente creemos que Andrés Manuel López Obrador representa el cambio verdadero o la continuidad de un cambio verdadero para el país”, dijo la dirigente del PES en BCS

La Paz, Baja California Sur (BCS). Luego de darse la coalición a nivel nacional entre Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y el Partido Encuentro Social (PES), la dirigente del PES en Baja California Sur, Perla Flores Leyva, dio a conocer que sí están en pláticas con sus homólogos estatales, pero que aún no se llega a un acuerdo. La también regidora en el Ayuntamiento de La Paz dijo sí apoyar la candidatura de Andrés Manuel López Obrador en su tercer intento de llegar a la presidencia de México, pues éste “representa el cambio verdadero”, expresó.

“A nivel estado sí hemos tenido ya algunas conversaciones con diferentes actores políticos, entre ellos el líder de Morena, por ahí andan ya circulando algunas fotografías en Internet; y, hasta hoy, yo te puedo decir que no hay un acuerdo en el estado. Encuentro Social Baja California Sur tiene las facultades de decidir a nivel estatal si van o no en alianza con algún partido político”.

En ese mismo sentido, Flores Leyva confirmó que las pláticas entre las partes continuarán; pero, señaló que no sólo es con dichas instituciones políticas con quien ha revisado propuestas, sino con otros partidos, y que dependerá de las figuras que tengan para tomar una decisión final.

“Sí, por supuesto, quedamos en volvernos a reunir en estos días con Alberto (Rentería), tuvimos pláticas en la semana […] igual con los líderes de otros partidos políticos, no nada más con Alberto, como dirigente de Encuentro Social Baja California Sur, siendo incluyente, me he dado a la tarea de escuchar todas y cada una de las propuestas que me han presentado, y pues todas las estamos analizando, creo que va a depender mucho de las figuras que lleven cada uno de ellos para que Encuentro Social pueda tomar una determinación”.

La presidenta del PES en BCS aseveró que el líder nacional de Morena sería la persona que podría traer un cambio distinto para el país: “En el caso de la alianza que se dio hoy nacional, definitivamente creemos que Andrés Manuel López Obrador representa el cambio verdadero o la continuidad de un cambio verdadero para el país”.

En ese tenor, ella apoyó la decisión de su dirigente nacional de ir en la alianza nacional: “Toda la comisión política nacional de Encuentro Social, en el cual una servidora forma parte, apoya esta decisión que tomó el líder nacional, Erick Hugo Cervantes, de ir hoy apoyando al candidato por la Presidencia de la República”, indicó.

Sobre las candidaturas que deberían darse en caso de confirmarse la alianza a nivel local, señaló que se ha coincidido en que se deben de proponer a personas que sean ciudadanos comunes, pero que representan a los tres proyectos políticos.

“En las charlas que he tenido Rentería coincidimos en que lo mejor para BCS serían funcionarios que representen al ciudadano, sean ciudadanos comunes y vivan el día a día como cualquier otro ciudadano; y, si seguimos en la misma tesitura, pues podemos, por qué no, llegar a un acuerdo también en lo local, con candidatos dignos de representar tanto el proyecto de Morena como de Encuentro Social y el PT”.

En caso contrario, de no llegar a los acuerdos necesarios en lo estatal, Flores Leyva aseguró que no afectaría al PES en BCS, pues están preparados para ir “solos” en las próximas elecciones del 2018.

“No creo que afecte, Encuentro Social está muy fortalecido para ir solo en Baja California Sur, tenemos ya toda la estructura territorial y las dirigencias puestas, armadas y trabajando […] de afectarnos, yo creo que no; más bien, creo que, si se diera la negociación de una alianza con Morena y PT en Baja California Sur, sería de gran beneficio, puesto que sumaríamos esfuerzos, siempre y cuando sean candidatos que coincidan con la ideología de nuestro proyecto y le den seguimiento a lo que hemos trabajado durante estos dos años como servidores públicos de Encuentro Social”.

Pero, por otro lado, insistió en que “si se llegara a dar esta alianza, sería con el hecho de asegurar la victoria (de López Obrador), una victoria que verdaderamente lleve al cambio de un régimen político que ya nos urge al país, el único objetivo sea ese, y por qué no, hacer historia en Baja California Sur también”.

Finalmente, la regidora de La Paz negó que, de darse la alianza en Baja California Sur, no sería por quedarse fuera de las que se están realizando en otros partidos, como PAN-PRD-MC, PRI-PVEM y Morena y PT. “No, de ninguna manera, yo creo que Encuentro Social puede alcanzar el objetivo y llegar a la meta, de verdad estamos preparados para ir solos, nos vemos a sí mismos como un partido fuerte, consolidado”.