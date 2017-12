Ernesto Ibarra salió del PAN porque no lo iban a postular en Los Cabos: Rosa Delia Cota

"Debía de esperar, los tiempos pasan rápido, pero ya tomó la decisión, ahora sí a ver qué partido lo acoge para llegar a lograr esa candidatura que él desea”, dijo la diputada

La Paz, Baja California Sur (BCS). La salida del diputado federal, Ernesto Ibarra Montoya del Partido Acción Nacional (PAN) se debió simplemente porque él no sería postulado por los albiazules como candidato a la alcaldía de Los Cabos, la cual busca desde hace tiempo, aseguró la diputada experredista y ahora independiente, Rosa Delia Cota Montaño.

“La verdad es que, la situación que se dio es porque su partido no lo va a postular, seguramente esa es la razón y él anda buscando un espacio hacia la Presidencia Municipal”, aseveró la legisladora.

Para Cota Montaño, Ibarra Montoya no debió haber salido sólo porque su partido no lo consideró en su aspiración, sino que tenía que haber esperado un poco más. Por lo pronto, ahora que presentó su renuncia, “a ver qué partido lo acoge”, señaló la exalcaldesa de La Paz.

“Considero que no son las razones, nadie debe de salir de un partido político porque no ha sido nominado, porque no ha sido realmente el consenso de la gente del partido; debía de esperar, los tiempos pasan rápido, pero ya tomó la decisión, ahora sí a ver qué partido lo acoge para llegar a lograr esa candidatura que él desea”.

En otro tenor, la diputada local comentó que no está afiliada a Morena y que, en caso de llegarlo a hacer, sería después de las elecciones, pues prefirió que el partido morenista tenga definidos sus cuadros por ellos mismos y no interferir o verse señalada de tener una aspiración a un cargo popular.

“No me he afiliado a Morena, yo dije que en el momento en que Morena tenga definidas sus candidaturas para que nadie se sienta tal vez agredido en mi persona, de que pueda aspirar a un cargo de elección popular en Morena […] en un dado caso, y si no es necesario, esperaremos a que las condiciones cambien en el interior de Morena”.

Finalmente, Cota Montaño aseguró que su relación con Morena es por Andrés Manuel López Obrador, pues lo ha apoyado desde que él fue candidato a la Presidencia de la República en dos ocasiones – 2006 y 2012 – con el Partido de la Revolución Democrática (PRD), al cual ella también pertenecía.

“Yo siempre he apoyado a Andrés Manuel desde el 2006, trabajamos arduamente; en el 2012, de la misma manera. Considero que es la única persona que puede salvar a México, lo que él trae como pretensión para beneficiar a muchos sectores de la población”.