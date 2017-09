Escuelas para niños migrantes de BCS no sufrieron daños y funcionan con normalidad: SEP

Tras realizarse los recorridos de supervisión, a fin de revisar los daños en la infraestructura educativa, se determinó que los planteles presentan las condiciones adecuadas para continuar con sus actividades

La Paz, Baja California Sur (BCS). Durante este viernes se realizaron recorridos de supervisión por parte del personal docente y administrativo del Programa para la Atención a la Niñez Indígena y Migrante de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el municipio de La Paz, destacando que no se registraron daños en los planteles.

De acuerdo con las visitas realizadas a los campos agrícolas del municipio y los reportes recibidos por los maestros que atienden estas comunidades, se determinó que cada uno de los planteles educativos se encuentran en perfectas condiciones tras el paso del reciente fenómeno meteorológico.

Por su parte, el responsable del programa, Jorge Espinoza Hernández, apuntó que únicamente en el Valle de Vizcaíno no operó durante 2 días, debido a que el acceso no se encontraba en las condiciones adecuadas, sin embargo, las aulas no sufrieron daños.

De igual manera, se destacó que la matricula en el municipio de Mulegé presentó un incremento en la matrícula para este ciclo escolar, por lo que SEP trabaja en la atención de las necesidades existentes.

Finalmente, se informó que la entidad participará en un encuentro de capacitación en Baja California, donde se concentrarán 22 estados de la República para compartir estrategias pedagógicas, a fin de impactar y contribuir en la construcción de una educación de calidad.