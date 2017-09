Esculturas del malecón de La Paz no serán removidas durante remodelación: API BCS 

Aunque se realicen los trabajos en el área de las banquetas del malecón, en cualquiera de sus etapas, las esculturas permanecerán en su lugar

La Paz, Baja California Sur (BCS). El director de la Administración Portuaria Integral (API), José López Soto, informó que, en ninguna de las etapas en que se harán los trabajos de remodelación del malecón de La Paz se tiene contemplado que las esculturas de las zonas sean removidas de su lugar, sino que sólo recibirán mantenimiento en la base de éstas.

“En el tema de las esculturas, lo que se tiene contemplado en el proyecto, que fue originalmente trabajado por la Administración Portuaria, es el tenerlas en el mismo lugar, no va a haber reubicaciones de las mismas, se les dará mantenimiento en cuanto a la base y as estructuras mismas”.

López Soto reiteró que, aunque se realicen los trabajos en el área de las banquetas del malecón, en cualquiera de sus etapas, las esculturas permanecerán en su lugar, pues no hay ningún proyecto que implique su traslado a otra zona o por facilitar las obras.

“No, van a seguir donde mismo, no van a ser a cambiadas de lugar, estamos en la primera etapa, en el tramo que corresponde, todo va a ser la línea terrestre; posteriormente nos vamos a pasar al área de banquetas también, pero las esculturas no son removidas, quedan en su mismo lugar”.

En otro tenor, el director de API BCS explicó que el amparo que tiene una empresa local – bar – en el malecón, y el cual, supuestamente impide que se sigan realizando los trabajos de remodelación por no quitar una techumbre, no es contra estas obras en particular, sino que es contra la pasada administración municipal; pero, dijo que éstos están dispuestos a retirar dicha estructura sin ningún problema, pues saben que será en beneficio de la zona.

“Ya estamos en pláticas con los empresarios, son los dueños de la Jungla, creo que se llama el lugar. No es con nosotros, fue con la administración municipal anterior, interpusieron un amparo porque trataron de removerle una estructura que se encuentra; ellos, en este momento, a mí personalmente me dijeron que no tienen ningún problema en remover su estructura, independientemente del amparo que tienen, que los protege en ese sentido, por el beneficio que tiene el proyecto.

“Repito, el amparo fue interpuesto en contra de la administración anterior, cuando sin ninguna remodelación ni nada, querían que lo tumbaran; en este caso, la situación es diferente, estamos trabajando de un nuevo malecón, de un proyecto que a su negocio le trae mucho beneficio y están completamente de acuerdo con nosotros en llegar a una negociación para quitarlo”, agregó.