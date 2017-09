Estalla huelga de maestros en todos los Conalep de BCS; es indefinida y afecta a 1,700 alumnos

El líder sindical dijo que el problema se basa en la falta de interés por parte de las autoridades estatales con el Conalep, pues consideran que no están siendo parejos con todos los subsistemas de educación media superior en BCS

La Paz, Baja California Sur (BCS). Este martes, los docentes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) de todos los planteles de Baja California Sur, decidieron estallar la huelga – por tiempo indefinido – debido a que no se llegó a ningún acuerdo en las negociaciones en el tema de las prestaciones ni en el techo presupuestal de la institución educativa, lo cual afectará a más de 1,700 alumnos en la entidad.

“La situación que prevale en el Conalep a nivel estado es que nosotros estamos solicitando que se le dé el recurso por parte del Gobierno del Estado a Conalep, que no se le ha otorgado desde el 2013. Por consiguiente, nosotros estamos haciendo válido el derecho a huelga.

“Estamos en una revisión contractual, no llegamos a acuerdos, porque no tienen recursos para Conalep […] en el caso de Cobach, en el 2011, superó su techo presupuestal asignado por el Gobierno del Estado, se le está entregando 160 %, y en el 2012, un 188 %; nosotros no pedimos que se le quite. En el caso de Cecyte, se le entrega el 67 % en el 2011, y en el 2012, 52 %. En el caso de Conalep, el presupuesto asignado en el 2011 es del 12, y en el 2012, del 11 %; nosotros estamos en completa desventaja con otros subsistemas homólogos”, explicó Ricardo Alcíbar Caballero, secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos de Conalep.

Los docentes manifiestan que no sólo es el tema salarial lo que exigen, sino que los planteles carecen de infraestructura y equipamiento para realizar las actividades propias de la institución educativa, además de que la matrícula tiene muchos años sin crecer.

“Al decir homólogos, quiere decir que somos homólogos en cuanto a techo presupuestal, en cuanto a infraestructura; nosotros no contamos con la infraestructura adecuada que establece la reforma educativa, no tenemos equipamiento de talleres, no tenemos el taller de ciencias que es básico, tanto en el plantel La Paz como en el de San José del Cabo, no tienen laboratorios, entre otros.

“En cuanto a la matrícula tampoco hay crecimiento, son los mismos grupos, es el mismo número de alumnos”.

“Se debe al poco interés por parte del Gobierno del Estado, prácticamente lo que estamos exigiendo es que le cumplan al Conalep como le están cumpliendo a otros subsistemas […] para poder entrar en una competencia sana y que Conalep saque alumnos de primera calidad; aun así, Conalep ha sido distinguido a nivel nacional e internacional”.

En ese mismo sentido, agregó: “Es prácticamente todo, si el Gobierno del Estado le apuesta al Conalep, se puede subsanar tanto los salarios de administrativos, de docentes, la infraestructura, equipamiento, entre otras necesidades que tiene […] Estamos abiertos al diálogo, nosotros le hacemos un llamado al Gobernador para que atienda esta necesidad”.

Con el estallamiento de la huelga, son más de 1,700 alumnos los que se están quedando sin clases en todo el estado, quienes el día de hoy sólo tuvieron 1 hora de clase; y, cabe recordar que la semana pasada también habían suspendido labores debido al paso de la Tormenta Tropical ‘Lidia’. “Aquí en La Paz, 1,200 alumnos, y en San José del Cabo, 581 aproximadamente […] 75 maestros aproximadamente en todo el estado”.

Sindicato no quiso esperar más y decidieron irse a huelga: Directo General de Conalep en BCS

Por su parte, el director general del Conalep en Baja California Sur, Antonio Álvarez Romero, declaró que se le pidió al Sindicato esperar una semana más para seguir con las negociaciones y poder llegar a un acuerdo, pero que éstos no quisieron esperar más; por su parte, el líder sindical había manifestado que éstas ya venían dándose desde el año pasado, pero que, hasta le fecha, no se logró nada.

“Nosotros les dijimos a la parte sindical que nos esperara esta semana, nosotros estábamos en diálogos con ellos, teníamos reuniones con la Secretaría de Finanzas, que nos dieran tiempo para ajustar los números para ver qué más se podía conseguir; pero ellos no quisieron esperar más”.

Álvarez Romero aseguró que, en el caso de la falta de equipamiento o infraestructura, el Gobierno del Estado sí ha cumplido, y que, además, no se pueden dar las cosas de la noche a la mañana.

“Descuido no ha habido, yo siento que no es así, el Gobierno del Estado ha hecho el compromiso y hasta ahora nos ha cumplido; entonces, no puede hablarse de falta de equipamiento o de infraestructura. Además, esto va por pasos, no se puede de la noche a la mañana construir todo, no se puede […] en dos años, Conalep ha dado pasos importantísimos”.

Respecto a lo solicitado por los maestros, el Director General del Conalep enfatizó que ellos piden un 3.08 % en el tema de las prestaciones, además del contrato colectivo que incluye otras más; no obstante, indicó que hay otras peticiones del Sindicato que son imposibles de cumplir, debido a que no se puede violar la reglamentación de la Secretaría de Educación Pública.

“Es el salario, que es el 3,08 % en prestaciones, que es el que da la Federación, más las prestaciones que van ligadas; hay otras, que da el contrato colectivo en este caso, nosotros estamos ofreciendo el 4 %, y van bonos por vida cara, festividad del día del maestro, día de las madres, días económicos no disfrutados, bono navideño, pago para lentes, aparatos ortopédicos; nosotros hemos tratado de incrementar, hasta donde se puede, a casi todas.

“Pero, hay otras que piden que son imposibles de cumplir, como el repartir los ahorros que tuviera el Colegio al final del año entre todos los maestros o pedían más horas para el Sindicato; estaríamos violando la reglamentación. Les ofrecemos donde podemos cumplir”.

Finalmente, dijo: “Conalep es un subsistema que no está en homologación en este momento, es cierto, Cecyte ya lo vivió y Cobach está en esa situación […] nosotros estamos en el Ramo 33 y ellos en el Ramo 11 […] no es un argumento que digan que por eso tiene que ser”.