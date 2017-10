Este fin de semana hubo 21 choques en La Paz; dejaron daños por más de 420,000 pesos: Tránsito

Para el domingo 1 de octubre, la DGSPPPTM logró atender un total de 6 choques, una persona lesionada y 8 vehículos detenidos además de destacarse como el día más 'caro' de el primer fin de semana de octubr

La Paz, Baja California Sur (BCS). A través del balance oficial de la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal (DGSPPPTM) en La Paz, se informó que, durante este fin de semana, mismo que abarcó desde el viernes 429 de septiembre hasta el domingo 1 de octubre, se habrían registrado un total de 21 accidentes vehiculares, los cuales dejaron como resultado a 3 personas lesionadas y un monto de daños materiales que asciende a los 424,500,000 pesos.

En ese sentido, la dependencia informó que se lograron detener un total de 14 vehículos; no obstante, en el periodo comprendido entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre del año en curso, sólo se detuvo a un condictor en estado de ebriedad; por otras razones, no hubo personas detenidas, así como tampoco fallecidos. y 6 de agosto, no se detuvieron personas en estado de ebriedad conduciendo por las calles de la capital de la media península.

Asimismo, trascendió que durante el viernes 29 de septiembre se contabilizaron 3 choques, siendo éste el día con menos accidentes automovilísticos registrados; sin embargo, fue este mismo día en donde se registró a uno de los 3 lesionados de todo el fin de semana. Además, fue el día ‘más barato’, pues las pérdidas alcanzaron los 25,000 pesos. No hubo detenidos, fallecidos o vehículos remitidos ante la autoridad correspondiente.

Mientras que para el sábado 30 de septiembre, la dependencia registró 12 accidentes viales que dejaron a una persona lesionada y a un conductor ebrio, remitido ante las autoridades. Este día también tránsito registró 6 vehículos retirados de sus dueños y daños materiales que ascendieron a los 170,500 pesos. Este se consideró el día con mayor número de incidencia, aunque no fue el que más daños materiales dejó.

Para el domingo 1 de octubre, la DGSPPPTM logró atender un total de 6 choques, una persona lesionada y 8 vehículos detenidos además de destacarse como el día más ‘caro’ de el primer fin de semana de octubre, pues dejó daños por 229,000 pesos.

Por último, la dependencia indicó que las principales causas de dichos accidentes fueron el exceso de velocidad, el cambio de carril de forma intempestivas, así como la falta de cortesía en los cruces vehiculares, por lo que se invitó a la ciudadanía a respetar el reglamento de tránsito.