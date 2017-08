Este jueves Tránsito sólo registró 4 choques en La Paz; no hubo lesionados ni detenidos

La dependencia informó que no hubo pérdidas humanas, personas detenidas, o conductores en estado de ebriedad, pero sí se registraron 2 vehículos remitidos ante la autoridad.

La Paz, Baja California Sur (BCS). La Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de La Paz (DGSPPPTM) informó que este jueves 10 de agosto, en la capital de la media península, se habrían registrado sólo 4 accidentes viales tipo choque, en toda la jornada laboral de los cuales afortunadamente se registró un saldo blanco; es decir, no hubo fallecidos ni lesionados, pero en total fueron 68,000 pesos en daños materiales.

Tránsito La Paz informó que uno choque que se destacó por ser el más caro, dejando 28,000 pesos en daños, se dio en calles de Bulevar Forjadores de Sudcalifornia y el Libramiento Daniel Roldán, en el acolonia Agua Escondida, luego de que 2 vehículos protagonizaran un encontronazo debido a que uno de ellos no guardó la distancia reglamentaria.

En los otros hechos de tránsito, los daños no rebasaron los 22,000 pesos, no hubo detenidos ni lesionados; éstos, ocurrieron en las colonias Cruz de Piedra, Centro e Indeco, por conducir a exceso de velocidad, no dar el paso al vehículo con preferencia y por invadir carriles.