Estiman que existen en La Paz 4,000 casas privadas que se rentan con fines turísticos

La Paz, Baja California Sur (BCS). El presidente de la Asociación de Empresas Hoteleras y Turísticas de La Paz (Emprhotur) Eduardo Herrera comentó que en La Paz, incluyendo Los Barriles y Todos Santos, existen alrededor de 4,000 casas de renta para turistas, lo cual calificó como una competencia desleal para el sector hotelero.

“Es un estimado el que se tiene, es algo que hemos estado nosotros monitoreando en todos los sitios en los que se hacen este tipo de rentas, recordemos que el municipio de La Paz también incluye Los Barriles, Todos Santos y la Ciudad de La Paz, entonces realmente eso se ha convertido sí en un negocio próspero para los propietarios y no así para una competitividad leal, nosotros hacemos las promociones, nosotros hacemos el empuje del destino y el beneficiado no aporta”, dijo.

Aseguró que las personas que rentan casas con fines turísticos, no están aportando ningún beneficio económico a las recaudaciones estatales, por lo que comentó que las autoridades deberían tener presencia en ello, pues las dependencias turísticas y asociaciones como Emphotur, son las que se encargan de la promoción de la media península, dijo.

Sin embargo, comentó que este tipo de situaciones, no sólo ocurren en la capital de la media península, pero sí comentó que en otras ciudades sí existe regulación al respecto, donde aseguró que se les piden impuestos y rentas por alojamiento.

“Hagamos claro que este tipo de exigencias que se ha estado buscando en la regulación de este tipo de rentas no es exclusivo de La Paz, es de todo el mundo, hasta Barcelona ya hizo su regulación, Amsterdam ya hizo la suya, o sea digo no es nada ajeno, esto lleva desde el 2012 se está llevando esto y digo aquí debería de empezar ya porque si no el monstruo va a crecer cada vez más”.

Comentó que al momento, la Emprhotur sugiere que las autoridades competentes realmente se involucren en el tema y se busque una manera de regular estas casas de renta, pues aseguró que un mínimo porcentaje de cobro, representaría una ganancia para la promoción y para la entidad.

“Nosotros lo que estamos proponiendo es que realmente la autoridad o sea, con todas las facultades que tiene, hacer llegar porque cada una de estas unidades tiene una dirección física y oficial, entonces hacer un llamado a los propiedades, yo creo que si tu haces un llamado a cualquier extranjero que tiene una de estas propiedades, sí van a hacer el pago, o sea si tu ganas por ejemplo un 30 % de este ingreso, pues ya es una ganancia para el estado y para la promoción”.

Finalmente, dijo que aunque la Asociación que lidera, ha otorgado información a la autoridad, no pueden dejarlo pasar, pues serán los órganos correspondientes los que se encarguen, mencionó que ésta, podría ser una nueva vía para recaudar más ingresos en el estado.

“Nosotros hemos proporcionado la información, con respecto a cuáles son los sitios y cuáles son los que ya tenemos identificadas, que son miles, no podemos hacernos de la vista gorda y dejarlo pasar […] Nosotros lo que estamos evocando es esto, que tengan en cuenta que hay formas de seguir recaudando impuestos, que hay unos vacíos y que hay forma que estén recuperando más”.

