Estrenan 27 unidades nuevas de transporte público para La Paz; serán para 2 rutas

La Paz, Baja California Sur (BCS). A partir de este martes pasado, la Capital del estado contará con 27 unidades nuevas de transporte urbano, que forman parte de la renovación del parque vehicular en las rutas Miramar-Pedregal y Guelatao-La Fuente, las cuales fueron presentadas por la empresa Transporte Urbano de La Paz “Ruta La Paz”.

“La renovación del parque vehicular se debe a un compromiso con el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal, en relación a modernizar el transporte de pasajeros en la ciudad, con el fin de dar un mejor servicio al usuario […] Son 27 unidades, las rutas son Miramar-Pedregal y Guelatao-La Fuente”, dio a conocer José Antonio Mejía Soto, presidente del Consejo de Administración de Transporte Urbano de La Paz “Ruta La Paz”.

El evento protocolario estuvo encabezado por el Gobernador del Estado, Carlos Mendoza Davis, quien señaló que debe de fomentarse el uso del transporte público, para así evitar que exista más contaminación del aire y menos vehículos.

La renovación de dicha flota, son autobuses de la marca Mercedes Benz, y es parte del compromiso para cambiar el tipo de unidades de transporte en La Paz y mejorar la imagen de la ciudad; además, Mejía Soto resaltó que esto no tuvo ningún costo para el Gobierno del Estado o el Ayuntamiento.

“Nosotros creemos mucho en la renovación, creemos en la innovación, son autobuses 2017, que están para prestar un mejor a nuestros usuarios, que son los ciudadanos de La Paz […] El Gobierno no tiene ningún gasto, es un compromiso, es una obligación de nosotros como prestadores de servicio, el dar lo mejor que podamos ofrecer; aquí todo lo paga la empresa, con el apoyo de Mercedes Benz”.

El Presidente del Consejo de Administración de “Ruta La Paz” señaló que las anteriores unidades, las cuales eran más grandes, dejaron de ser funcionales, debido a las complicaciones de maniobra en algunos puntos de la ciudad.

“Las anteriores unidades, algunas se chatarrizaron, otras unidades que traíamos en esta ruta no funcionaron, eran autobuses que no funcionaron aquí por el tamaño de la unidad, había muchos problemas en las vialidades donde no podían dar vuelta”.

Finalmente, Mejía Soto comentó que los autobuses con dispositivos especiales para personas con discapacidad ya están solicitados, tema pendiente para ellos, asegurando que pronto llegarán para ser operados en La Paz.

“Hoy hay el compromiso, el Director de Transporte, el Secretario, nos han pedido apoyar la parte de los discapacitados, que la parte pendiente que tenemos, están solicitadas las unidades y próximamente llegarán para ponerse a trabajar”.