Exalcalde de La Paz se amparó, tras supuesto rumor de órdenes de aprehensión en su contra

El expresidente municipal aseguró que no tiene temor a nada, sin embargo, desde hace 30 días interpuso un amparo para evitar ser detenido; las lineas de investigación de la demanda continúan

La Paz, Baja California Sur (BCS). Luego de que este jueves se diera a conocer la existencia de órdenes de aprehensión en contra de exfuncionarios de la pasada administración municipal, el exalcalde de La Paz, Francisco Javier Monroy Sánchez dio a conocer que desde hace 1 mes interpuso un amparo que le ayudaría a evitar ser detenido.

“Sí, me amparé con fundamento en el derecho constitucional que me asiste, esto por si las dudas, aunque a decir verdad no oculto nada ni tengo temor a nada”, declaró hacia El Sudcaliforniano, a lo que añadió, “por ahora son rumores, pero no se puede descartar nada, por eso vale más ampararse”.

Vale la pena recordar que desde el pasado 4 de mayo, el XV Ayuntamiento de La Paz interpuso una demanda penal ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en contra de exfuncionarios de la pasada administración, por delitos que tienen que ver con recursos del erario municipal.

En ese sentido, trascendió que en la demanda figuran el expresidente municipal, Monroy Sánchez; el exsecretario general, Guillermo Beltrán Rochín; así como el extesorero, Rosendo Castro Orantes; el exsíndico Francisco Javier Moreno Rosia, entre otros.

Cabe agregar que, en el caso específico del antiguo presidente municipal, se señala el haber realizado compras y pagos a la proveedora Silvia Aguilar Baltazar por una cantidad superior a los 8 millones de pesos.

Finalmente, el pasado jueves 3 de agosto, el alcalde Armando Martínez Vega, dio a conocer que se habían liberado órdenes de aprehensión contra exservidores públicos, sin dar más información de los mismos; no obstante, aseguró que están siendo investigados y citados por las instancias correspondientes.

