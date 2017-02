Excandidata presume influyentismo por ser de Morena BCS; encubre a su hijo golpeador‬

La señora, relata que los hechos ocurrieron cuando ella se encontraba en la casa del agresor, invitada por la hermana del mismo

La Paz, Baja California Sur (BCS). Mediante Facebook, se dio a conocer una video denuncia en donde una mujer de La Paz, acusa al hijo de la excandidata a diputada del IV Distrito Local por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Araceli Lozano, de haberla golpeado el pasado miércoles, ocasionándole heridas visibles en cara y cuerpo.

“Esta persona es el hijo de ella el que me golpeó el miércoles, recibí llamadas de amenaza de la señora, ella fue candidata es excandidata a diputada y el hijo de ella me golpeó, ellos se jactan de que tienen muchas palancas, que porque su partido los respalda, es el partido Morena, entré yo a su página y puse mis comentarios y en cuanto los publiqué, los borraron, entré a la pagina del presidente de Morena, también puse un comentario y también los borraron, y de la página de Baja California Sur me bloquearon”.

Ángel Martín Lucero Lozano, sería el agresor que denuncia la señora Rosario Macrina Pérez García, de haberle propinado una golpiza que le dejara moretones en el rostro; así mismo, denuncia que posteriormente, el joven ha estado burlándose de ella, haciendo señas e insinuaciones groseras y amenazando con que la volverá a golpear, por lo que la afectada, acudió este sábado a las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur, a fin de pedir la intervención del titular de la dependencia, Erasmo Palemón Alamilla Villeda.

“Ayer anduvo amenazándome y burlándose, y diciendo que me iba a volver a dar así, y me hacía señas y se reía y la mamá también, y sale y voltea y se sonríe entonces son burlas que le andan haciendo a uno, para que uno tome la justicia de su mano, pero yo no quiero caer en ese tipo de cosas […] yo quiero hacer las cosas bien, yo ya puse la denuncia”.

La señora, relata que los hechos ocurrieron cuando ella se encontraba en la casa del agresor, invitada por la hermana del mismo; fue entonces cuando eljoven la golepeó y le arrebató el bolso, quitándole la cantidad de 3,000 pesos.

“Ese día que el joven me pegó, se aprovechó porque estaba yo en su casa, invitado por su hermana, entonces el se aprovechó y me arrancó la cartera y se llevó 3,000 pesos; su hermana me dijo que ella va a atestiguar cuando me llamen porque ella miró como me golpeó y porque a ella la golpea cada que se le da la gana pero ella tiene miedo de poner una denuncia”.

En ese sentido, la mujer comenta que también ha recibido amenazas departe del presunto golpeador y su madre, quienes aseguran que tienen las suficientes “palancas” para que su dennuncia no proceda, por lo que la mujer, pide la intervención del Gobernador Constitucional del Estado, Carlos Mendoza Davis.

La denuncia se encuentra registrada bajo el código LPZ1604, tomada el Agente de Ministeiro Público de apellido Valdez Valdez. Al momento, la madre del agresor, se desenvuelve como secretaria del partido Morena.

Con información de Alejandro Patrón