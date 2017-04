Exregidor del PRI en La Paz critica a grupos que controlan su partido; “juegan a perder”, dice

"El PRI necesita cambiar, que se le arranque de las manos a ese grupo, para que pueda crecer, porque si lo siguen teniendo los mismos de siempre, vamos a tener los mismos resultados, y si se logra imponer, el 2018 está perdido", dijo

La Paz, Baja California Sur (BCS). Javier Martínez González, quien fuera regidor por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la pasada administración de La Paz, criticó y señaló a los grupos que ostentan el control en la institución política tricolor, de querer imponer las fórmulas a su conveniencia para las dirigencias municipales; además, aseguró que éstos sólo “juegan a perder, porque perdiendo ganan”, y que, de seguir así, las elecciones del 2018 ya están perdidas.

“Yo, en todos los foros lo digo, si se sigue haciendo lo mismo, vamos a seguir obteniendo los mismos resultados; entonces, mi planteamiento es muy claro, que se le dé la posibilidad a la clase política del partido que no tiene ningún grupo, de participar, de reconstruir, de revivir las estructuras del partido […] y los mismos de siempre que se quieren quedar con el PRI, lo quieren para ser condescendientes con el Gobernador, esa es la verdad, y quieren imponer a las fórmulas de su conveniencia, para seguir mandando en el PRI, para poner a sus amigos como regidores, o los diputados como plurinominales, no les interesa ganar.

“El grupo al que me refiero, el que actualmente ostenta el control del PRI en La Paz, es su modus vivendi, juegan a perder, porque perdiendo ganan; ellos, mientras tengan las posiciones, una, dos de diputados o de regidores, mantienen su cuota, no podemos permitir que el partido siga siendo rehén, el partido necesita a un líder dinámico, que no tenga miedo a afrontar prejuicios, que no tenga miedo a salir a dar la cara, a abanderar causas de la ciudadanía”, aseveró el exregidor.

Martínez González aseguró que estos “3 grupos” confunden los acuerdos con las imposiciones, pues en los otros municipios también hicieron esto y no los consensos como se ha venido diciendo; y que, el definir la dirigencia municipal del PRI en La Paz es muy importante y no se deben de seguir imponiendo gente para “seguir navegando de muertito”, expresó.

“Ellos confunden los acuerdos con las imposiciones, porque el hecho de que digan que se están generando los consensos, como se generaron en los otros, no hubo tal, en los otros sí hubo imposición, hubo acuerdo entre los 3 grupos que mandan en el PRI; he trabajo con los 3, pero, finalmente, el tema de la Capital, por lo que representa electoralmente, no podemos seguir imponiendo dirigencias a modo que, lo único que quieren es navegar de muertito”.

El exedil paceño, durante la administración de Esthela Ponce Beltrán, exhortó al PRI Nacional para que tome en cuenta las opiniones de toda la militancia, y no sólo de los 3 grupos que éste señala; pues, si no, al final, se consumará la imposición de la fórmula de siempre.

“Efectivamente, nosotros nos estamos poniendo el huarache antes de espinarnos, veo que hay la intención, o por lo menos, eso se comenta, que hay la intención de consumar la imposición de la fórmula de siempre, la que no le garantiza al partido ningún crecimiento; yo le quisiera hacer un exhorto al Comité Ejecutivo Nacional (CEN), para que revalore y valore las opiniones, no de los mismos de siempre, de las mismas cúpulas, creo que en este momento es importante que la militancia forme parte con opinión, con propuesta, con participación, y que no permitamos que se consumen las imposiciones”.

Asimismo, Martínez González reiteró que, según lo expresado por los mismos militantes, el PRI requiere de un cambio y que el poder no recaiga sólo en los que conforman estos 3 grupos, ya que “no generan nada”, sólo obtendrían los resultados de años anteriores.

“Aquí en La Paz, el mayor consenso que existe en la militancia priista […] es que el partido necesita cambiar, que se le arranque de las manos a ese grupo, para que pueda crecer, porque si lo siguen teniendo los mismos de siempre, vamos a tener los mismos resultados, y si se logra imponer, el 2018 está perdido, porque van a jugar a perder […] juegan a como que hacen y no generan nada”.

Finalmente, el ahora aspirante a la dirigencia municipal del PRI en La Paz, comentó que, quienes están ahora al frente del partido, no están cuestionando al Gobierno del Estado por la situación que vive la media península; además, de que éstos grupos sólo buscan mantener los espacios para sus amigos y allegados.

“Hay muchos temas, el tema de los asesinatos, el tema de la violencia, no es una bandera de raja política, pero sí es un tema que el partido debería de estar señalando, abanderando, cuestionando y exigiendo, y eso es lo que yo propongo […] pero los mismos grupos, que ya saben quiénes son, quieren únicamente los dos o tres espacios plurinominales que históricamente han mantenido, para sus amigos, para sus allegados”.