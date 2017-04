Exsecretario General de La Paz demandará al Municipio; señala directamente al Jurídico

Señaló, de nuevo, al Consejero Jurídico, Santiago Leal Amador de haber procedido erróneamente y argumentó que si una persona en el equipo de presidente municipal pudo haber manipulado e influido en esos aspectos, es él.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Luego de ser acusado de, presuntamente haber recibido un soborno por parte de la empresa concesionaria de Alumbrado Público en La Paz, el ahora Exsecretario General del XV Ayuntamiento de La Paz, Isidro Ibarra Morales, negó haber sido manipulado por los empresarios, al tiempo que, según lo comentó, el habría firmado documentos ‘de buena fe’ culpando al consejero jurídico Santiago Leal Amador.

En ese sentido, el hoy exfuncionario explicó que el Consejero Jurídico del Ayuntamiento de La Paz, en sus palabras, se habría autoproclamado omnipotente para llevar todos los asuntos jurídicos del órgano, dejando así de lado, las desiciones del entonces Secretario, por lo cual, lo señaló directamente de faltas administrativas en el proceso.

“Quien tiene la responsabilidad jurídica de todos los actos que se emanen de ese órgano, del Ayuntamiento es la Consejería Jurídica, en este sentido es que la explicación de Santiago la sentí con algunas verdades a medias, no aclaró varios puntos importantes, al final, duró 2 horas interpretando su exposición, al finalizar me dieron la palabra y lo que expuse al honorable cabildo fue que había una historia que había que platicar y exponer, en primer lugar que ese contrato se negoció bajo la administración de Esthela Ponce Beltrán y que había sido así en su momento y llegamos a la administración nos toca a nosotros la formación de la consejería jurídica”.

El secretario General mencionó que el adeudo que el Ayuntamiento de La Paz, tiene con la empresa concesionaria de luminarias asciende a 86 millones de pesos misma que nace tras la revocación de concesión con la misma, que se arrastraba desde la administración anterior, encabezada por Esthela Ponce Beltrán.

Ante esto, explicó que tras el procedimiento de revocación de contrato, la consejería jurídica comete errores de procedimiento marcados en la constitución mexicana, tal como lo es el derecho a audiencia que tenía la empresa, el cual no se otorgó.

“Se hace una revocación de contrato de la empresa de las luminarias, hay 2 personas,2 regidoras, una que vota en contra y una que no se presenta y todos los demás aprueban el esquema de revocación, ahí se genera una situación adversa para los regidores, para la síndica para el cuerpo del presidente municipal y se comete otro error de procedimiento, no se da el derecho de audiencia, es decir, apegarse a la empresa al artículo 14 constitucional el cual especifica que tiene que darse el derecho de audiencia y luego viene el 16, que todas las pruebas que presente la empresa tiene que estar fundamentada y motivada. No se le da el derecho de audiencia y la primer pregunta que hago y que me hago a mi mismo y que le hago al propio cabildo es que quién determinó no dar la audiencia que constitucionalmente corresponde a la empresa”.

Ante esta falta administrativa, el Secretario General argumentó que ni él ni los demás miembros del cabildo habrían recibido las notificaciones correspondientes para llevar a cabo en tiempo y forma los procesos; así mismo aseguró que él desconocía el tema, pues nunca tuvo acceso a la información del mismo.

“Creo que la mayoría de los funcionarios y los miembros del cabildo no se nos ha dado la información que necesitamos para entender cual es el proceso por el cual nos están enjuiciando y yo creo que ese es otro grave error que está creando confusiones, que se están vendiendo verdades a medias”.

Posterior a esto, se solicita un informe por parte del juez federal, mismo que daría pie a que el Secretario identificara un grave error en el documento que habría solo firmado con su nombre.

“Maximino Iglesias Cano y me dice que tenemos una solicitud de un informe del juez federal en relación al tema de las luminarias, no logré que el consejero me lo diera y tomé una decisión que está dentro de mis facultades y que además fue reflexionada por mi persona por que no tengo la materia del juicio, no tengo las notificaciones, no tengo los recursos de medición que se han hecho, no tengo nada, en realidad tengo pedazos y buenas intenciones de muchos abogados que me han estado citando que tenemos que prender los focos rojos en relación a este juicio”

Dado a que, según lo que comentó el Secretario en Entrevista, no contaba con los requerimientos que el juez le pedía, tomó la decisión de emitir un oficio, en el cual requería más tiempo para conocer el proyecto citado.

“Yo presento este escrito, que lo que dice en términos yanos es que estoy solicitando una ampliación de términos al juez federal para que yo presente el informe que tengo que solicitar que ya solicité a Raúl Calderón que es el tesorero general del Ayuntamiento y de la misma forma a José Martín Guluarte Ceseña que es el Director de Servicios Públicos, lo hago porque me lo está pidiendo un juez y no puedo desacatar lo que me pide una autoridad en esta materia porque el hacerlo me manda a esta figura del desacato federal; a las 3 de la tarde me presentan ya lo que es el informe estructurado de acuerdo a la consejería jurídica el abogado y responsabilizado por el consejero Santiago Leal Amador y lo reviso y ahora sí tuve la oportunidad de leer y que no me estuvieran presionando con que los términos y que no hay tiempo y que hay que firmar”.

“Hay un párrafo que ofende a la autoridad federal, le dice ignorante a la autoridad federal, es un caso, yo creo que la verdad lamento y que sí quiero pedir una disculpa publica a los jueces federales porque esto ningún abogado en su sano juicio y en su sentido ético y en su estrategia creo que sea válido, no podemos enfrentar un caso diciéndole a la autoridad que es una ignorante, y entonces aparece el esquema donde el que firma lo que hace el tesorero es un servidor y me siembra la duda de que todos los informes que hemos hecho van en el mismo sentido, y entonces decido no firmarlo y entonces decido decirle al presidente municipal que la verdad no estoy de acuerdo en el esquema y que no estoy de acuerdo en la ruta que se tomo pero respeto lo que el consejero jurídico está haciendo así clarito lo digo, jamás he invadido el esquema de la consejería jurídica por que el se proclamó como el único omnipresente y facultado para llevar todos los temas jurídicos del Ayuntamiento”.

Posteriormente, se acusa al secretario, por la presentación del oficio de ampliación de que él habría recibido un soborno por parte de la empresa, sin embargo justificó que si el juez ya le estaba dando la razón a la empresa, sería ilógico que aún, la misma, estuviera pagándole a él.

“La acusación es que porque presenté un oficio donde solicito una ampliación, esto le da pauta a algunos miembros de cabildo para decir que yo recibí un soborno, la lógica es el oficio, ellos dicen que yo me arreglé con la empresa por que presenté ese oficio, pero bueno, vamos viendo el esquema, quienes están presentando, no me han presentado ninguna demanda, no me han presentado ninguna prueba, cosa que yo si voy a hacer, yo si ya estoy preparando que me lo prueben en un juicio, que presenten las pruebas, tienen que exhibir eso y además que me tienen que dar mi oportunidad también, necesito recalcarles que también tengo un derecho de réplica y un derecho de defenderme”

Ante esta serie de “difamaciones” en su contra, Isidro Ibarra Morales, en entrevista para Conceptos BCS argumentó que procederá legalmente para que se presenten las pruebas necesarias y probatorias que aclaren el por qué se le acusa de corrupción.

“Hay una sola persona en el Cabildo que si me lo dijo y a él precisamente va a ser el primero al que voy a demandar, no le puedo decir el nombre de el todavía porque echaría a perder la estrategia jurídica que estamos preparando pero es un miembro del Cabildo, y es un miembro del Cabildo que promovió el esquema y lo hizo con dolo , lo hozo traicionando una alianza de trabajo, política y en ese sentido les voy a pedir en ese juicio que ya estoy preparando para que salgan las demandas, que me entreguen las pruebas, si tienen pruebas o que me exhiban”

Finalmente, señaló, de nuevo, al Consejero Jurídico, Santiago Leal Amador de haber procedido erróneamente y argumentó que si una persona en el equipo de presidente municipal pudo haber manipulado e influido en esos aspectos, es él.

“Además yo soy el Secretario general la facultad es mía, está muy clara, y Santiago nos quitó a todos las facultades jurídicas, él es el único que podía haber influido en ese momento en cualquier esquema en cualquier error en cualquier resultado, el único responsable de los esquemas jurídicos es la consejería, entonces no sé como puede influir el Secretario general en un esquema en donde no tengo el acceso y es que además ya está una suspensión definitiva en el Ayuntamiento en donde ya les están diciendo que paguen, en qué puedo influir si el juez ya determinó que por lo pronto paguen”

Con información de Conceptos BCS