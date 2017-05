Exsecretario de La Paz perjudica estrategia jurídica contra concesionaria de alumbrado: Síndica

“Jamás, una servidora, y quiero dejarlo muy en claro, jamás he dicho en ninguna mesa, ni en ningún medio, ni de manera privada, que el Secretario recibió un soborno, jamás", aseguró la Síndica de La Paz

La Paz, Baja California Sur (BCS). La síndica del Ayuntamiento de La Paz, Rosa Evelia Solorio Ramírez, negó haber declarado – en ningún momento y lugar – que el exsecretario general, Isidro Ibarra Morales, haya recibido un soborno; también, dijo que la acción de éste, de firmar documentos sin el visto bueno del alcalde, perjudica la estrategia jurídica que el Municipio llevaba en contra de la empresa que concesionó el alumbrado.

“Jamás, una servidora, y quiero dejarlo muy en claro, jamás he dicho en ninguna mesa, ni en ningún medio, ni de manera privada, que el Secretario recibió un soborno, jamás, nunca lo he dicho, no hay pruebas de ello, jamás ningún miembro del Cabildo lo puso sobre la mesa, no fue de esa manera. El Secretario sí hizo contestaciones indebidas porque, con lo que él hizo, perjudica lo que nosotros ya veníamos haciendo dentro de esta estrategia jurídica”.

Por otro lado, Solorio Ramírez lamentó que el tema, que es meramente jurídico, se haya mediatizado, pues existen cosas que son muy distintas en la realidad. Sobre la Consejería Jurídica, dijo que esta se creó para dar mejor seguimiento a los casos que llevaba el Ayuntamiento de La Paz, y, aclaró, que el Director de dicha área nunca ha estado por encima de la Sindicatura Municipal.

“Muy lamentable que, un asunto meramente jurídico se esté llevando de manera mediática, porque no es la realidad de muchas cosas que se han dicho. Si ustedes bien lo recuerdan, en el pleno se aprobó que la Coordinación Jurídica se hiciera Dirección, y en ese sentido, fue para atender de manera más puntual cada uno de los temas legales.

“En ese sentido, yo, siendo la representante legal, jamás he sentido que ni el Consejero Jurídico, ni ninguna otra persona, esté por encima de las decisiones que se deben de tomar; que, al final sí soy la representante legal, pero muchas de esas decisiones se toman en el pleno, en el Cabildo”, aseveró.

También, la Síndica de La Paz indicó que Ibarra Morales tiene el derecho de defenderse, y que, en el momento en que se realizó la reunión privada para votar por su destitución, sí se presentaron las pruebas en el caso, contrario a lo declarado por la regidora del PRI, quien aseguró éstas nunca se pusieron en la mesa.

“Él está en su derecho de defender todo lo que quiera, a él se le notificó conforme a la ley para que estuviera en la Sesión […] las pruebas que se tenían que presentar se presentaron, fue una Sesión Privada para salvaguardar la integridad del mismo Secretario, y pues se quedan en lo privado; al final, si hay actuaciones que se tengan que hacer por parte de Contraloría o alguna otra instancia, pues ya se estarán haciendo […] Desconozco lo que diga ella, pero los que estuvimos ahí, vimos varios documentos que se presentaron”.

Finalmente, Solorio Ramírez rechazó los comentarios acerca de que la actual administración esté perdiendo juicios, invitó a que le digan cuáles, pues señaló que “es fácil hablar sin pruebas”; asimismo, dijo que los laudos que se han pagado han sido de herencias de las pasadas administraciones, no sólo de la última.

“También aclarar esa parte, todo mundo dice ‘no se han ganado juicios’, que me digan qué juicios, o sea, es fácil hablar sin pruebas, es muy sencillo, pero qué pruebas tienen de tal; sí, se han pagado laudos, y quiero aclararlo, por supuesto, laudos que ya nos encontramos aquí para pagarse, que no son de esta administración, no sólo de la pasada, sino de otras anteriores, la mayoría de ellas laborales que se llevaron mal, y nosotros, al recibir la administración dicen ‘páguese’, y lo que tenemos que hacer para no estar en un desacato. Jamás hemos sido omisos, jamás hemos estado en desacato y que se han atendido puntualmente cada uno de los temas jurídicos”.