Que exsecretario de La Paz presente su inconformidad; actuamos conforme a derecho: Alcalde

“No, no fue de manera ilegal, fue un acuerdo de Cabildo que se aprobó, la destitución fue en ese seno, apegado a derecho", dijo el alcalde de La Paz

La Paz, Baja California Sur (BCS). El alcalde del Ayuntamiento de La Paz, Armando Martínez Vega, declaró que el exsecretario, Isidro Ibarra Morales, puede presentar su inconformidad respecto a su destitución del cargo, pero aseguró que el Municipio actuó conforme a derecho.

“Nosotros hemos actuado conforme a derecho, si él está inconforme, pues que presente su inconformidad, yo he dado instrucciones a todas las áreas para que sea a través de la Secretaría General, de Contraloría, de todas las instituciones que tienen que ver con una entrega-recepción, para que se haga de manera adecuada, apegada a la ley”.

Martínez Vega dijo que se respetará su decisión; y, por otro lado, dijo que no buscan perjudicar a nadie en ningún momento. “Si él presenta alguna inconformidad, con mucho gusto se le respeta, y si está en algún error que nosotros tengamos, pues lo subsanamos; no es nuestra idea perjudicar a nadie, más cuando un trabajador se va, se tiene que ir satisfecho de la forma de como lo tratamos”.

El presidente municipal de La Paz, insistió que el cese del exsecretario general sí fue legal, además de ser aprobado por el mismo Cabildo; asimismo, recordó que, el día que se aprobó el nombramiento del nuevo titular, un Juzgado negó un amparo del exfuncionario.

“No, no fue de manera ilegal, fue un acuerdo de Cabildo que se aprobó, la destitución fue en ese seno, apegado a derecho; además, el día que estábamos en esa sesión, ustedes se dieron cuenta que él se había amparado ante el Juzgado, el Juzgado nos dice que no hay procedencia para su permanencia en ese puesto”.

También, el edil paceño comentó que Ibarra Morales nunca se presentó a la Sesión Privada en donde dieron a conocer la situación, por lo que perdió su oportunidad de derecho de audiencia.

“Él no fue, se le notificó para que fuera a la Sesión Privada y no fue, tenemos los testigos, tenemos las actas levantadas, la idea era que hubiera ido; en lo personal, yo siento que el derecho de audiencia se da con la persona presente, pero él no asistió y ya no es responsabilidad de nosotros”.

“Será su apreciación, yo la respeto, fue secretario general y en su momento tuvo la oportunidad de estar señalando estas cosas, si hay un tema de inconformidad, pues que lo haga en la instancia que está, yo lo voy a respetar; no me meteré en una dinámica de diálogo con él, yo respetaré lo que es estrictamente jurídico”, concluyó Martínez Vega.