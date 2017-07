Falta de vuelos al extranjero frena inversión para tener hoteles 5 estrellas: Emprhotur La Paz

Sí se han acercado, efectivamente, para querer tener ese tipo de inversiones en el destino, pero todavía no lo ven viable por el poco turismo que para ellos significa", dijo el presidente de Emprhotur La Paz

La Paz, Baja California Sur (BCS). El presidente de la Asociación de Empresas Hoteleras y Turísticas de La Paz (Emprhotur), Iván Morán Tirado, declaró que la falta de conectividad aérea al extranjero está frenando la inversión para construir hoteles 5 estrella en la Capital del Estado, por lo que las cadenas hoteleras o grandes complejos, no lo ven viable por el momento

“Lógicamente, al tener mayores inversiones, llámese hotelería, llámese en cuanto a comercio o servicio, el destino gana plusvalía en general, y, al tener cadenas hoteleras u hoteles de 5 estrellas, eso conlleva a mayor promoción turística, ya que cada hotel, independientemente de la promoción que hace Sectur (Secretaría de Turismo) y Emprhotur, los hoteleros hacen sus promociones individuales y grupales.

“El detalle del por qué no han llegado esas inversiones aún, de cadenas hoteleras más grandes o de hoteles de 5 estrellas, es precisamente la falta de vuelos que hay hacia el destino, y para ellos, eso lo hace no ser un destino viable por el momento”.

Morán Tirado indicó que sí ha habido acercamientos de personas o cadenas hoteleras interesadas en desarrollarse en La Paz, pero, finalmente, ellos ven poco turismo en el mercado que manejan, que es el extranjero, dado que no hay rutas aéreas que lleven y traigan al turista.

“Sí se han acercado, efectivamente, para querer tener ese tipo de inversiones en el destino, pero todavía no lo ven viable por el poco turismo que para ellos significa […] aquí en La Paz, apenas tenemos unos 4 años para acá que se ha ido incrementando, pero no dudo que, a lo mejor, en plazo no muy largo, se lleguen a concretar estas inversiones”.

Para el presidente de Emprhotur La Paz, sí se necesita de este tipo de infraestructura, pues esto generaría que el destino gane mayor plusvalía; asimismo, comentó que se está trabajando con la Sectur y los fideicomisos de turismo locales y estatal para entablar negociaciones con las diferentes aerolíneas para que puedan entrar con rutas directas al extranjero.

“Toda infraestructura es buena, se requiere, para que el destino tenga mayor plusvalía se necesitan esas inversiones; el detalle es, que uno de los topecitos que tienen para invertir hoteleramente hablando, es la falta de turismo extranjero en cuanto a la conectividad de vuelos, el cual, el Secretario de Turismo, en conjunto con los fideicomisos y con Emprhotur, lógicamente estamos tratando de hacer esas negociaciones con aerolíneas extranjeras para poder tener ese segmento de turismo.

“[…] sufrimos de la falta de conectividad con el extranjero, que existan vuelos directos, a lo mejor de Los Ángeles para acá, de Miami para acá, o de San Diego hacia La Paz, ésos todavía no los hemos podido concretar”, finalizó Morán Tirado.