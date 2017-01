Foráneos el 70 % de trabajadores agrícolas; a los de BCS no les gusta “piscar”: Empresaria

“A la gente no le gusta trabajar ya en el campo”, aseguró una empresaria, dueña de un campo agrícola. Por eso traen gente de fuera

La Paz, Baja California Sur (BCS). Elizabeth Ibarra, dueña de Berrynet, empresa que se dedica a producción y exportación de fresas, ubicada en El Pescadero, Baja California Sur, contó a BCS Noticias que, prácticamente el 70 % del personal de los campos agrícolas del estado son foráneos, pues a los nativos de la media península no les gusta “piscar”, prefiriendo estar en oficinas.

“Aquí cada vez es más difícil trabajar, la mayoría de los trabajadores tienen que traerse del interior, porque aquí los sudcalifornianos, por lo regular, no tienen la cultura de trabajar en el campo, prefieren trabajar más en oficinas, en los empaques, pero no les gusta estar piscando […] No sé cuanta, pero el 70 % del personal de las empresas viene de fuera”.

La empresaria sudcaliforniana dijo que los nacidos en Baja California Sur, rechazan los trabajos de campos, prefieren tener cargos más operáticos; y, los pocos que hay, sólo lo hacen en productos pequeños o que ya conocen.

“De campo sí rechazan. Tenemos en nuestra empresa a gente sudcaliforniana de Todos Santos y Pescadero y trabajan en bodega o en trabajos más operativos, no directamente en pisca. Hay un grupito local, todosanteña que sí, que piscan albahaca, pero es un producto en el que ya están encariñados; pero, a los grandes cultivos, como tomate u otros, no”.

También, Elizabeth Ibarra dijo que, en ocasiones, los sudclifornianos prefieren irse a trabajar para los extranjeros que tienen casas en la zona. “A la gente no le gusta trabajar ya en el campo”, sentenció.

“Hay mucha gente que contrata a personas que son paceños o son de Sinaloa, pero muchos se van a trabajar con los gringos, a cuidar sus casas o de jardineros, como ven la playa y pueden flojear un poco más; a la gente no le gusta trabajar ya en el campo”.